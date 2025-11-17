仲良しな猫ちゃん同士のやり取りには、見ているだけで自然と笑顔になってしまうくらい尊いもの。今回紹介するのは、Threadsに投稿された隣にいる猫ちゃんが大好きすぎて、どうしても気持ちを伝えずにはいられない猫ちゃん。

すりすり、ぺろぺろ、ぐいぐいと、まるで全身を使って「だいすき！」を伝えているみたいだったそうです。投稿はThreadsにて、12万回以上表示。いいね数は1万件を超えました。

【動画：出会って３ヶ月のネコ→並んで寝ていると、１匹が甘えだして…思った以上に『愛おしい光景』】

なかよしにゃんこが眼福すぎる

今回、Threadsに投稿したのは「すずはな」さん。登場したのは、猫のすずちゃんとはなちゃんです。

猫が見せる愛情表現はさまざまですが、はなちゃんはとにかくアグレッシブ。頭をすり寄せて、すずちゃんにぴったりとくっついたかと思えば、次の瞬間にはぺろぺろと毛づくろい。さらに勢いよくぐいっと体を押しつけていたそうです。

勢いよく甘えるあまり、押し倒してしまいそうなほどパワフルだった模様。愛情表現を受け続けていたすずちゃんは少し戸惑いながらも、どこか満更でもなさそうな表情だったようです。仲の良い猫ちゃんたちの様子は、見ているこちらまで温かい気持ちになりますね。

なかよしコンビに心癒された猫好きさんたちが多数

とっても仲良しだった猫のすずちゃんとはなちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「すりすり、ぺろぺろ、ぐいぐい、かわいい」「仲良しにゃんこ、癒しでしかないです」「この子達の間に挟まれたい」「ぐいぐい来るね」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんたちが、仲良し猫ちゃんたちの様子を見て心癒されたようです。

Threadsアカウント「すずはな」では、猫のはなちゃん＆すずちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの投稿は見ているだけで心が温まります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「すずはな」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。