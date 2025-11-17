北海道・室蘭警察署は2025年11月17日、マレーシア国籍で、自称・タクシー運転手のチャン・キン・ス容疑者（39）を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。



チャン容疑者は2025年3月、室蘭市内に住む60代女性が、警察官などになりすました人物らに指示を受けて自宅近くに置いた現金2150万円を持ち去り、だまし取った疑いが持たれています。





警察によりますと、2025年3月11日から3月28日までの間、女性の自宅の固定電話に警察官やNTTファイナンス職員などになりすました女から「あなたの口座が犯罪に利用されている」「あなたが共犯者ではないことを証明するため、預金されているお金の番号を確認する必要がある」などの内容の電話がかかってきたということです。その後女性は、自宅近くの指定された場所に現金2150万円を入れた袋を置くよう指示され、チャン容疑者はこれを持ち去りだまし取ったとみられています。女性が多額の現金を銀行から何度も引き出すのを不審に思った銀行員が女性に対し詐欺にあっている可能性があることを伝え、女性が室蘭警察署に相談したことで事件が発覚しました。警察は、防犯カメラなどの映像からチャン容疑者を特定し逮捕に至ったということです。チャン容疑者は警察の調べに対し、「たくさん紙袋を回収していて室蘭と言われてもはっきりと思い出せない」と話し、容疑を一部否認しています。チャン容疑者は2025年10月19日にも、別のオレオレ詐欺事件で受け子をした疑いですでに逮捕されています。警察は、チャン容疑者の余罪や共犯者についても詳しく調べています。