11月13日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、この日はHANAの恋愛相談を展開、ゲストにTAKAHIRO、JISOO（HANA）、KOHARU（HANA）が登場した。

HANAのメンバーであるJISOOは、自身の恋愛の悩みとして、アニメのキャラばかり追いかけてしまい「2次元に恋してしまう」という状況を告白。JISOOは、理想のタイプを「クールで、ちょっとかっこいい感じ」と言い、「誰にも興味を持ってない感じのキャラクターだけど、自分の仕事はすごく頑張って、時々優しさを見せてくれる」と具体的な好みを説明した。

そして、その理想像として人気バスケ漫画『SLAM DUNK』の流川楓の名前を告白。これに対しMCの愛理は「ど真ん中」と共感、山里も「流川はかっこいい。いつも眠たそうな感じでね」と同意した。

JISOOは、流川のような「何にも興味持ってない感じ」が好きだと言い、そして「その興味の範囲に私が入ればいい」と乙女な気持ちを告白。そして理想がアニメの中の人物であることから「自分の頭の中でのファンタジーがありすぎて、しかも運命を結構信じてるので、それを信じてるから逆に永遠に恋愛とかができない」と悩みを明かした。

またJISOOは、現実に好きな人ができてもすぐに興味をなくしたり、逆に興味を持ってくれた人に対して興味をなくしてしまうタイプと分析「大問題ですよね」とさらなる悩みを明かしていた。