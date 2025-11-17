こういうの欲しかったーーー！！【3COINS】ナチュラルな雰囲気がGOOD◎「収納フック」

お部屋の中をスッキリ見せるには、収納場所を決めることが大切。玄関のように収納スペースが限られる場所では、収納アイテムを上手に活用するのがポイントです。【3COINS（スリーコインズ）】には、限られたスペースを有効活用するのに便利な「収納フック」が複数ラインナップ。そこで今回は、整理整頓もおしゃれ見えも叶えてくれそうな優秀アイテムを紹介します。

インテリアになじむナチュラルさが推せる

収納スペースが少ない玄関では、玄関ドアを有効活用して収納スペースを増やすのがおすすめ。「磁石付きフックトレー」なら、磁石で貼り付けるだけの簡単な設置方法で、玄関ドアが収納スペースに早変わりします。3つのフックとトレーが付いているため、鍵や印鑑など玄関先で使うことの多い小物類をまとめると使うときの動線もスムーズです。

フックの数で収納スペースを調整

折り畳み傘やエコバッグなどを掛けるなら「磁石付きインテリアフック」が便利。必要に応じて数を増減すれば、玄関ドアを活用した収納スペース作りも簡単です。磁石が使えればどこでもフックを設置できるので、玄関に限らずキッチンや洗面所などでも活躍しそう。フックの色は、アイボリーのほかにブラックも選べます。

収納スペースを簡単に増やせる【3COINS】の「収納フック」を活用すれば、整理整頓がもっとラクになりそう。インテリアになじみやすい天然素材を使っているため、見た目もおしゃれで使い勝手優秀です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる