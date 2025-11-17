英国人ボクサーのTKOシーンが反響

海外ボクシングの壮絶なダウンシーンに衝撃が広がった。パワフルな連打を受けた瞬間、被弾したボクサーはロープ外へ。思わぬ光景に反響が広がっている。

衝撃のTKOシーンが生まれた。

現地15日に英国ロンドンで行われたジャック・カテラルとエコウ・エスマンのWBOグローバルウェルター級タイトルマッチ。決着は11回だった。カテラルが連打で追い込むと、強烈なパンチを受けたエスマンはロープ外へ落下。すかさずレフェリーが試合をストップし決着がついた。起き上がったエスマンの鼻は血で染まっていた。

米国のスポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式インスタグラムが実際の映像を公開。X上の海外ファンから反響が相次いだ。

「彼が出てきたとき寝ようと思ったけど、これはいい試合だったと思う」

「ジャック・カテラルが『ファイト・オブ・ザ・ナイト級』の試合をしたのは信じられない」

「ジャック・カテラルの素晴らしい試合！ キャリア後半でここまで成長できるなんて、世界タイトルへの渇望が見える試合だった」

「敬意も示した」

「レフェリーはもっと介入すべきだった。エスマンはこの前からダメージを受けていたのに、KOされるまでこんなに多くのパンチを受ける必要はなかった」

32歳のカテラルは、2012年にプロデビューしたサウスポー。プロ戦績は32勝（14KO勝ち）2敗となっている。



（THE ANSWER編集部）