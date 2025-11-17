91万回以上再生され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、おうちに迎え入れられたばかりの子猫たちの様子。初めての場所に来たばかりとは思えない様子に、視聴者からは「天使ですね！」「めっちゃ幸せな気分になった～」などのコメントが集まっています。

【動画：保護猫をお迎えしてわずか1時間後…ソファの上を見てみると→まさかの光景】

わずか1時間後の出来事

Instagramアカウント「保護猫の【おまち】と【こまち】」に投稿されたのは、投稿主さんのおうちにやってきたばかりの「おまちちゃん」と「こまちちゃん」の姿。小さな2匹はソファの上で重なり合うようにしてぐっすり眠っていたそうです。

投稿主さんが驚いたのは、それがおまちちゃんとこまちちゃんがおうちに来てわずか1時間後の出来事だったから。「しばらくはケージの中で…」と思っていたそうですが、2匹はケージから飛び出し、家じゅうの探検を終えたらソファで眠ってしまったのだそうです。

2匹一緒で安心

1時間後に見てみると、こまちちゃんがおまちちゃんの上に乗った状態でまだまだぐっすり眠っていたとのこと。くっついているとあたたかくて、そして安心できるのでしょうね。2時間が経ってもまだ2匹はぐっすり。2時間半後には暑くなったのか離れていたそうですが、まだ起きる気配はなかったといいます。

そして目覚めると、しばらくぼーっとしていたというおまちちゃんとこまちちゃん。「うっかり爆睡しちゃった！」という顔で動き出したそうです。ソファの寝心地は満点だったようですね。

リラックスできるおうちでよかったね

2匹の子猫は台風の日に保護され、福岡の保護猫団体が里親を募っていたそう。それを投稿主さんが見つけ、すぐに応募したのだといいます。おまちちゃんとこまちちゃんははるばる飛行機に乗ってやってきたとのこと。ようやく“ずっとのおうち”に着いてホッとしたのかもしれませんね。

おまちちゃんとこまちちゃんはもちろんいつも一緒で、とても仲良し。動きがシンクロしていることも多いとのことで、可愛さが大渋滞しているようですよ。

おうちに来てわずか1時間後にくっついて眠ってしまった「おまこまちゃん」の姿を見た視聴者からは、「同化してますね」「安心しきって寝てる姿が可愛いですね」などのコメントが寄せられていました。

Instagramアカウント「保護猫の【おまち】と【こまち】」には、おまこまちゃんが元気いっぱいにごはんを催促する様子や無邪気に遊ぶ様子など、少しずつ成長していく過程が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫の【おまち】と【こまち】」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。