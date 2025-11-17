乃木坂46・五百城茉央、さらなるヘアカットを報告 「可愛さ限界突破」「めちゃくちゃ可愛い」
乃木坂46の五百城茉央が、16日放送の『らじらー！サンデー』（NHKラジオ第1／毎週日曜20時5分）に出演し、髪をさらに短くカットしたことを明かした。
【写真】さらにヘアカットした乃木坂46・五百城茉央
五百城は先月、自身のインスタグラムでロングヘアをばっさりカットしたミディアムボブ姿を披露。ブログでも「こんなに短いのは、人生で初めてです…」とつづり、話題になっていた。
今回の放送で五百城は「中途半端な長さでハネるのが気になっちゃって、いい感じにそろえてみようかなって」と、追加でヘアカットした理由を説明。MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「非常にいい！」と絶賛すると、「うれしい！」と笑顔を見せた。
番組公式X（＠nhk_radirer）でも五百城の最新ショットが公開され、リスナーからは「さらに短くなったのマジで良い」「めちゃくちゃ可愛い」「ボブ茉央ちゃん可愛さ限界突破だ……」と、多くの反響が寄せられている。
【写真】さらにヘアカットした乃木坂46・五百城茉央
五百城は先月、自身のインスタグラムでロングヘアをばっさりカットしたミディアムボブ姿を披露。ブログでも「こんなに短いのは、人生で初めてです…」とつづり、話題になっていた。
今回の放送で五百城は「中途半端な長さでハネるのが気になっちゃって、いい感じにそろえてみようかなって」と、追加でヘアカットした理由を説明。MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「非常にいい！」と絶賛すると、「うれしい！」と笑顔を見せた。
番組公式X（＠nhk_radirer）でも五百城の最新ショットが公開され、リスナーからは「さらに短くなったのマジで良い」「めちゃくちゃ可愛い」「ボブ茉央ちゃん可愛さ限界突破だ……」と、多くの反響が寄せられている。