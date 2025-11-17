AmBitious真弓孟之、初の映画出演＆舞台あいさつに感慨 舞台上から客席眺め「スクリーンってこんな気持ちなんや」
俳優の中川翼、真弓孟之（AmBitious）が17日、都内で行われた映画『恋に至る病』の公開後舞台あいさつに登壇した。
【写真】ウケるｗ自己紹介ボケを披露した真弓孟之
真弓は映画初出演で、この日は初めての映画作品での舞台あいさつとなった。客席を見渡した真弓は「いつもはお客さん目線。スクリーン目線が初めて。めちゃくちゃ新鮮です。スクリーンって、いつもこんな気持ちなんや」と独特の感性でトークを展開していた。
そのほか、廣木隆一監督、田辺圭吾プロデューサーも参加した。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾謙杜／なにわ男子）と学校の人気者・景（山田杏奈）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。
