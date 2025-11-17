ＭＢＳは１７日、放送批評懇談会が、日本の放送文化の質的な向上を目的とし優秀な番組・個人・団体を顕彰する２０２５年度 第６３回ギャラクシー賞のテレビ部門上期選考において、同局の報道ドキュメンタリー番組 映像’２５「奪われた琉球遺骨〜研究か尊厳か〜」が「奨励賞」を受賞したと発表した。

沖縄・今帰仁村にある百按司（むむじゃな）墓から研究目的で持ち去られた遺骨が９６年ぶりに故郷に戻ったが「学術資料」として保存するという条件がつけられていた。子孫らにとって遺骨は敬意や崇拝の対象であり百按司墓に戻すことを求めており、遺骨は誰のものなのか、遺骨のあるべき姿や研究の未来を問う内容になっている。

和田浩プロデューサーは「琉球の人たちが、旧帝国大学による研究のために祖先の遺骨を返してもらえない。それは差別ではないのかー弱き立場にいる人たちの当事者目線で考えたい、との思いを込めた作品が評価されたことに感謝します。」、吉川元基ディレクターは「この作品は、奪われた遺骨を通して現在も続く差別や研究至上主義の構造を描きました。研究は誰のためにあり、遺骨はどこで眠るべきなのかを考えるきっかけになればと思います。」と同局を通してコメントを発表した。