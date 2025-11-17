¡ÚTOMORROW X TOGETHER¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Î¥¤¥ë¥ßÅÀÅô¼°¤Ë¹ßÎ×¡¡¡ÖÀã¤ß¤¿¤¤¤Ç¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¡¡Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØTOMORROW X TOGETHER¡Ù¤ÎSOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¤µ¤ó¡¢YEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤µ¤ó¡¢BEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤µ¤ó¡¢TAEHYUN¡Ê¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤µ¤ó¡¢HUENINGKAI¡Ê¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ØTOKYO SNOW DOME CITY¡Ù¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤¬ßê¤Ó¤ä¤«¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¤È¡¢BEOMGYU¤µ¤ó¤Ï¡ÈºÇ½é¤Ë¸«¤¿»þ¤«¤é¡ÖÂç¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯´¶¤¸¤ë¤·¡¢Àã¤ß¤¿¤¤¤Ç¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡£Áá¤¯³§¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢Î®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¡¢°û¤ß¤¿¤¤Êª¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿BEOMGYU¤µ¤ó¤Ï¡ÈËÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¹¤«¤¤¥³¥³¥¢¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
º£·î15Æü¤«¤é¡¢½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎTOMORROW X TOGETHER¡£½éÆü¤Îºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿YEONJUN¤µ¤ó¤Ï¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î³Ý¤±À¼¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¶Ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
HUENINGKAI¤µ¤ó¤Ï¡¢Åß¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Èº£Ç¯¹Ô¤Ã¤¿»¥ËÚÎ¹¹Ô¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤â½ä¤Ã¤¿¡£Åß¤Î»¥ËÚ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
TAEHYUN¤µ¤ó¤Ï¡È5¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢SOOBIN¤µ¤ó¤Ï¡È¥Ä¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Á´ÂÎ¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÀ§ÈóÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
