AKB48・17期生、佐藤綺星の『1st写真集（仮）』（集英社）が1月28日（水）に発売される。

【画像】繁華街を駆け抜ける無邪気なショット・佐藤綺星1st写真集

佐藤綺星は『久しぶりのリップグロス』で研究生として初めて表題曲の選抜メンバーに入りし、2024年3月に正規メンバーへ昇格。同年、テレビ東京系ドラマ『星屑テレパス』で初主演を務め、7月発売の64thシングル『恋 詰んじゃった』ではセンターを担当するなど、新しい世代のメンバーとして活動の幅を広げている。

写真集の撮影はシンガポールとインドネシア・ビンタン島で行われた。作品には水着やランジェリーでのカットが含まれ、佐藤にとって初めての挑戦となる。また、AKB48の衣装制作を手がけるオサレカンパニーによる特注衣装を使用した写真も収録される予定で、複数のテーマで構成された内容となる。撮影は細居幸次郎が担当。

佐藤は今回の刊行について、「AKB48の20周年という節目を迎え、21年目がスタートするはじまりに写真集を出させていただけることを本当に嬉しく思います。」と語っている。グループ結成から20年という歴史の節目、新時代を象徴する若きエースを様々な角度から切り取った1冊となっている。

■佐藤綺星 コメント「AKB48の20周年という節目を迎え、21年目がスタートするはじまりに写真集を出させていただけることを本当に嬉しく思います。ずっと目標にしていたことではありましたが、このお話を初めていただいたときは、驚きとともに不安な気持ちもありました。それでも、撮影中は素敵なスタッフの皆さんに支えていただき、終わってほしくない！と願うほど、楽しくて夢のような時間を過ごすことができました。わたしらしさや新しい挑戦、ひとりの人間として、そしてアイドルとしての儚さ--そんな“今のわたし”の魅力を感じていただける一冊になっていると思います。この写真集が、みなさんの心に残る作品となりますように」

■佐藤綺星 さとう・あいり2004年6月24日生まれ、千葉県出身。身長156cm。ニックネーム＝あいちゃんペンライトカラー＝赤×白〇2022年5月、AKB48の17期生として活動開始。同年10月発売、AKB48の60thシングル『久しぶりのリップグロス』では当時研究生ながら、初の表題曲選抜メンバー入りを果たす。24年3月には研究生から正規メンバーへ昇格。同年6月放送開始のドラマ『星屑テレパス』（テレビ東京）では初のテレビドラマ主演、7月発売の64thシングル『恋 詰んじゃった』では、グループ加入当初から目標であった表題曲のセンターを務める。

©細居幸次郎／集英社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）