【怖すぎ】体験レッスンで費用を聞いただけなのに…バレエ講師から“30分説教”の衝撃【ママリ】

娘がバレエ教室の体験へ！費用について尋ねると30分の大説教の謎

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

@ママリ

吐かせてください😭

1年生の娘がバレエを習いたいというので、

未経験で全く知識もないわたしですが

娘の体験予約をしてきました👧🩰



当日は、レッスンを体験しておわり。

先生は若くて優しい先生で、娘もやってみたい

と乗る気満々で帰宅しましたが…気になるのは

発表会や衣装などの費用💸

体験終了後に、発表会などの金銭的なことを

教えていただけますか？と聞いたけれど、

詳細は電話で対応しますのでと断られました💦



翌日、改めて確認しようと電話したのですが

バレエ教室のお偉い先生のお説教祭りでした🥲



"身近にバレエ経験者はいないの？😤

あっそう、じゃあ申し訳ないけど、あなたに

説明しても何も理解できないと思います😤"

と一言目でため息をつかれながらの拒絶反応。



"そもそもお金のことを聞くっていう時点で、

表面的なことしか考えてないじゃない！？

あなた子供のやりたい気持ちとか考えてます？😮‍💨"



"こんなに細かいところまで説明したけど、

本当に金銭的なお話をしなければならない

ということが本当に本当に心苦しいです！😤"



"言っときますけど、うちのバレエ教室は

代々30年家庭に寄り添った費用で、質の高い

バレエ教室を提供してますが、こんなとこは

もう二度とありませんよ！😤

でもこれもあなたに納得してもらうには無理が

あるでしょうね！😤"



とこのような話を延々と30分も聞かされました😢

わたしはただ全然知らない世界のことだから、

発表会と衣装の費用をだいたいでいいから

教えてほしかっただけなのに…

そんなに聞いてはダメなことだったの？😢

せっかくレッスンの先生は素敵な方だと思ったのに

電話のクソババアが頭いかれすぎた、ムリ。 出典：

qa.mamari.jp

娘がバレエに興味を持ち、体験教室に行くことにした投稿者さん。レッスンを体験し、娘はますますやる気になったようです。子どもの気持ちに応えたい反面、親としては費用が気になるところ。体験後に費用について先生に尋ねると、詳細は電話でと断られたようです。



後日、教室に電話をすると、レッスンを担当していた先生とは別の偉い先生が対応されたとのことで「バレエ経験のないあなたには理解できないと思います」と、まさかの説教が始まったようです。



娘にバレエを習わせてあげるためにはお金が必要。そのために連絡した投稿者さんでしたが、偉い先生の説教は30分も続き、とてもつらい思いをしたようです。



バレエを習う際、費用のことを質問するのは問題があるのでしょうか？

いろいろな教室に見学に行くべき！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな意見が届きました。



まず、習い始める前に変なところが分かってよかったとの声をご紹介します。

自分自身も習ってましたが、そういう先生います。年配の先生で、バレエが今ほど普及してない頃からやってて感覚が麻痺してるんだと思います。



私が通っていたところとは別の教室がそういうところで、体験とかで親の職業聞かれて、医者や社長などであれば先生がペコペコして子どもも発表会でセンターにしたりよくわかばコンクールに出したりしてました。会社員の子には毎年同じ衣装と曲で適当に後ろで踊らせる、って感じです。

間違いなく、年々生徒数減ってました。



結局、その先生もお金持ちしか来てほしくない、

お金持ち＝費用のことは聞かない

って勝手に思い込んでるんだと思います。

そういうところは遅かれ早かれ潰れると思います。

入る前に変なところとわかって良かったですよ。 出典：

qa.mamari.jp

教室に通い始める前に変なところが分かってよかったとバレエの経験がある方から声が寄せられました。



バレエの教室には、投稿者さんが体験に行かれたような教室が実際にあるようです。バレエがあまり普及していないころからある教室で、感覚がそのころから変わっていないのではないかとのこと。



バレエのことを全くしらない身からすると、驚くことばかりです。お金持ちしか来てほしくないと本当に考えている教室であるのなら、良い教室とは全く思えませんよね。

次に、いろいろな教室を見るべきとの声をご紹介します。

私も中学生の時まで、(１０年前くらいまで)バレエしてましたが、

バレエの教室って本当ガッツリコンクール目指してるお教室と、

趣味で楽しく習う教室とってあるので、

1箇所で決めずに、いろんなところに見学に行って、

先生や教室のママさんの雰囲気を絶対見てください！



私が習ってたところは、教室自体はちょうど中間だったので私は楽しく習えましたが、

まわりは8割が小学校からお受験学校や附属学校、親が医者とか経営者、みたいな子ばかりで、子供より親のプライドが高くて、私の親はのほほんとしてるちょっと天然な穏やかタイプなので子供ながらに私の親大丈夫な？と思ってました😅何もトラブルとかなかったですが😂 出典：

qa.mamari.jp

いやいや、普通にそのバレエ教室がハズレだったんだと思います😩

通うにあたって色々聞くもんですよそりゃ(笑)

なんで答えないのかも謎だし、何様？すぎます！ 出典：

qa.mamari.jp

見学に行った教室がハズレであり、1か所を見て判断せずに他の教室の見学に行くべきとの声が届きました。



コンクールに重きを置く教室、趣味として楽しむ教室があるようで、わが子にとってどのような教室がベストなのかを考えて、もう1度バレエ教室の見学に行ってみると良いかもしれません。次こそ、素敵な出会いになるかもしれませんね！

続いて、趣味として楽しむのであれば偉い先生がいる教室以外を探す方が良いとの声をご照会します。

だいたいお偉い先生がいるところはガッツリコンクール目指してる教室が多いです！



お偉い先生が悪いわけではないのですが、

もしお金をかけすぎず、趣味程度に、子供が楽しくできたらと思ってるのであれば、お偉い先生がいない、先生1人でやってるような教室がいいかなとおもいます！ 出典：

qa.mamari.jp

偉い先生がいる教室はコンクールを重視していることが多いとの声が届きました。



コンクールに出ることよりも、費用を抑え、楽しめるバレエ教室を探しているようなら、1人の先生が開いている教室を探すべきとのこと。ぜひ参考にしてみてくださいね。

1か所がすべてではない！いろんな教室を探すべき

子どものやりたいことはやらせてあげたいと思うのが親心。始める前に体験教室に参加し、先生や教室の雰囲気を知ることと同じように、月謝など習い事に掛かる費用のことも親にとっては重要なポイントですよね。



寄せられた声によると、バレエ教室のすべてが今回の投稿者さんが出会った教室のようなところではないようです。バレエ教室はこんなものだと決めつけず、他の教室の体験にも参加することで親子共々惹かれる教室に出会えるかもしれません。



せっかく子どもが興味を示した習い事。楽しくバレエを始めらるといいですね。

子連れの集まりと聞いたけど…もしや宗教の勧誘？

@ママリ

神戸市東灘区在住なんですけど、この間ベビー服の買い物してたら2歳の子供をベビーカーに乗せた女の人が娘を見て「可愛い☺何ヶ月？」と話しかけられ、色々話をして「良かったら子連れ同士の集まりをやってるの。ベビーマッサージとか色々やってるの。週に一回。参加してみない？」と言われました。ママ友がいない私は興味津々で、とりあえずLINE交換しその場は別れました。LINEで詳しく聞いてみると、その集まりは区民センターの一室を借り切ってやっているようで、送迎もあるらしいです。今更ですが宗教とか勧誘とかの関係なんじゃ？と不審に思ってきました。調べてみたら兵庫はそういう宗教の集まりが多いとありました。なんの繋がりの集まりか聞いてみた方がいいですか？それとも何も言わずにブロックして連絡を絶った方がいいですか？１回行くにしても、もし面倒なことになったら嫌だなと思って。娘もいますし😥 出典：

qa.mamari.jp

ママ友がほしいと思ってもゼロから作るのはなかなか大変ですよね。ママ友がおらず子連れの集まりの勧誘を受けて興味を持ったという投稿者さん。話で聞いた限りではベビーマッサージは楽しそうですが、裏に何かあるのではなと思う気持ちも理解できます。



普通は集まりに誘う時点で団体名を告げるものだと思うのですが、それがないのも怪しく感じてしまいますね。

子連れの集まりにさまざまな意見が

©︎pixta

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「同じようにスーパーで声をかけられた」という投稿者さんと同じ地域に住む方からのコメントがありました。

私も東灘区在住です。同じようにスーパーで声をかけられました。車で送迎してくれるということだったんですが、チャイルドシートはどうするのか質問したところチャイルドシート必要ですか？って驚かれたので不信に思いお断りしました。

当時家に引きこもってばかりだったので外出して、そういう場に参加しないといけないなと思っていたところだったので興味のある反応をしてしまい、連絡先も交換してしまいましたが、すぐにブロックしました。東灘区は多いんですかね💦それ以降も3回は声かけられてます💦💦 出典：

qa.mamari.jp

この方はチャイルドシートの質問がきっかけで不審に感じ連絡をブロックしたとのこと。ただ、それ以降も3回声をかけられているそうなので、勧誘が多い地域なのかもしれませんね。投稿者さんが話した団体と同じ人たちなのかはわからないものの、投稿者さんが感じた違和感は間違っていないのではないでしょうか。



他にも「行かない方がいい」というこんな意見がありました。

行かない方がいいと思います。宗教や勧誘の場合、何の集まりか聞いてもストレートには答えてもらえずママと赤ちゃんのお友達づくりの場とかママネットワークを作るためのイベントだよみたいにぼかされる気がします💦普通のママサークルとかなら初対面の人に買い物先で声かけて誘ったりしないと思いますよ。何か相手にメリットがあるからしてくると考えた方がいいと思います。 出典：

qa.mamari.jp

今はSNSもありますし、しっかりとした団体であれば支援センターなどの公共施設にもチラシが貼ってあることもあります。わざわざ声をかけて勧誘をするというのは怪しいですよね。どんな人たちがいるのかわからない以上、興味本位でも行くのは危ないかもしれません。



子育て中は孤独を感じたり、子どもに同世代の子と関わる機会を持たせたいと思ったりするでしょう。しかし、そういったママの思いにつけ込む人たちがいることも事実。集まりに参加する際にはどういった団体なのかをしっかりと確認し、不安であれば支援センターや市役所などで評判を聞いてみるのも手。疑う気持ちも大切に、自分と子どもの身を守りたいですね。

「車に乗れ」と言う不審者…子どもたちは守ったけれど

小学3年生の息子の野球練習へ行くのに暑かったのでバスで行くか～となりバス停で待ってたら、こっちをジロジロみながらゆっくり通り過ぎてく車がいまして、



変な車だなーっておもっていたらバス停の近くまで戻ってきて、みんな暑い中大変だから送っていくから早く乗りなーって言われ、



いや大丈夫ですと言ったら、いいから早く乗りなってしつこく言われ、怖くなってこれはヤバいやつだとおもって子供ら3人に、今すぐバス停の後ろの家の玄関に逃げてって言って私も逃げたら、



車がバックしてきて目の前まできて、いいから早く乗れって言ってんだろ怖がんないでさ～暑いから乗せてくって言ってんだから早くこいって口調変わりまして、



これはヤバいなとおもって知らない人の家だったけどここ私んちなので本当に大丈夫ですと言うといなくなりました。 出典：

qa.mamari.jp

車の中から子どもたちに声をかけてきた人。保護者としては車の中からの声掛けはびっくりしてしまいますよね。しかも、この車から声を声をかけてきた人は、投稿者さんや子どもたちが逃げても付いてきて「車に乗れ」と言い続けたそうです。



これは恐怖を感じるできごとですよね…。

本当に本当に怖くてパニックになりながらも、子供達に不安を与えてはダメだとおもい必死に守りました。



警察にも去った後すぐに通報しパトロールしていただきました。



みなさんが同じ状況だったらどうされていましたか？ 出典：

qa.mamari.jp

今回のできごとに強い恐怖をいだいた投稿者さんは、その後、警察へも通報。警察もパトロールをしてくれたようです。こうしたことがあった場合どうしますか？とアプリ上で質問を投げかけた投稿者さん。



もしもあなたなら、どんな対応をしますか？

「無事でよかった…」怖さに共感の声が集まる

怖い思いをした投稿者さんへは「とにかく無事でよかった」という声が寄せられていました。また、機転のきいた行動を称賛する声もありました。

めちゃくちゃ怖い思いされましたね！！

でもよく機転を効かせて子供たち守りましたね😭

すごいです👏👏👏

たまたま仲の良い人が声かけてくれたならお言葉に甘えるかもしれませんが、そんな急にきた知らん人の車なんか怖くて乗れないです💦

ご無事で何より...！！ 出典：

qa.mamari.jp

子どもには「知っている人の車でも乗らないように」と言われる昨今。知らない人の車なんてどんな事情でも乗れませんよね。投稿者さんがその場にいたわが子以外であろう子も一緒に守ってくれたのは、保護者からすると本当にありがたいことですよね。

おせっかいおばさんなので、困っていそうな人見かけたら、声かけちゃう人です。

でも、もちろん断られたら、サッと引きますが💦



でも、そんなにしつこく言われたら怖いですよね。 出典：

qa.mamari.jp

困っていそうな人がいたら声をかけてしまうという方の声もありました。もしかすると不審に見えた男性も善意があったのかもしれませんが、それにしても「車に乗れ」と言うのは今の時代、かなり警戒されてしかるべきな声掛けに感じてしまいます。



また、守る側からすれば、こうした「困っていそうな人を助ける」という人が周囲にいてくれるのはうれしいところ。子どもたちには「困ったら周辺の店舗などに逃げ込む」「知っている保護者がいる近くの家に逃げる」など、人を頼る手段も教えたいですね。



怖い思いをした投稿者さんと子どもたち。今後はこうした思いをしないことを願ってやみません。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）