『CDTVライブ！ライブ！』12・1豪華ラインアップ発表【アーティスト＆歌唱曲一覧】 12月は“三大Fes．”も
12月1日に生放送されるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）豪華出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表となった。
【写真】クールな表情&スタイリッシュな衣装が魅力的なTravis Japan
星野源は幅広い世代に愛されるゲームの35周年テーマソングとして作られ、今年リリースしたアルバム「Gen」の創作の起点ともなった「創造」、いきものがかりは人気アニメのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、勇敢な世界観に歌い上げる「生きて、燦々」を、それぞれフルサイズで歌唱。
Kis-My-Ft2は最新シングルの表題曲で「忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜びやHappy (=Joy) を見つけながら、集めながら、鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！」というメッセージが込められた「&Joy」をフルサイズテレビ初披露。Travis Japanは最新アルバム収録曲の「Welcome To Our Show Tonight」をテレビ初パフォーマンスする。
Little Glee Monsterは、リトグリらしい美しいハーモニーと冬の情景が感じられる、最新クリスマスソング「クリスマスイブニング」、ISSAは人生に悩む人の背中をそっと押してくれる、m.c.A・Tプロデュースの最新曲「Everything is a part of My Life.」、原因は自分にある。は、川谷絵音が書き下ろし、グループの文学的・哲学的世界観をさらに深める楽曲「パラノイドランデブー」をフルサイズテレビ初披露。さらに、This is LASTは絶賛大好評放送中の夏帆×竹内涼真W主演の火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に書き下ろした主題歌「シェイプシフター」をフルサイズテレビ初歌唱する。
そして、こっちのけんとは大泉洋主演の話題のドラマ主題歌にもなっている「わたくしごと」をライブ。そのほか、人気企画の「名曲ライブ！ライブ！」では、まさにこの季節にぴったりな冬の名曲を続々ライブ！こっちのけんとは槇原敬之の名曲「冬がはじまるよ」を、ISSAは藤井フミヤの名曲「Another Orion」を熱く歌い上げる。
『CDTVライブ！ライブ！』では、12月の3週にわたって“三大Fes．”の放送が決定。第1弾となる「クリスマスラブソングFes.」を12月15日に放送する。豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、ラブソングFes．を盛り上げる。そして、WEST.、ORANGE RANGE、King & Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPERの出演が決定。さらに、星野源によるプラチナライブも決定！ 一夜限りの特別なセットリストで熱いライブを届ける。このほかにも豪華出演アーティストを近日発表予定となっている。
第2弾は「クリスマス年間ランキングFes.」を12月22日に放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが大集結で、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスとなる。三大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。夜11時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送予定している。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
いきものがかり「生きて、燦々」
ISSA「Everything is a part of My Life.」
Kis-My-Ft2「&Joy」
原因は自分にある。「パラノイドランデブー」
こっちのけんと「わたくしごと」
This is LAST「シェイプシフター」
Travis Japan「Welcome To Our Show Tonight」
星野源「創造」
Little Glee Monster「クリスマスイブニング」
【名曲ライブ！ライブ！】
ISSA「Another Orion」（藤井フミヤ）
こっちのけんと「冬がはじまるよ」（槇原敬之）
【写真】クールな表情&スタイリッシュな衣装が魅力的なTravis Japan
星野源は幅広い世代に愛されるゲームの35周年テーマソングとして作られ、今年リリースしたアルバム「Gen」の創作の起点ともなった「創造」、いきものがかりは人気アニメのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、勇敢な世界観に歌い上げる「生きて、燦々」を、それぞれフルサイズで歌唱。
Little Glee Monsterは、リトグリらしい美しいハーモニーと冬の情景が感じられる、最新クリスマスソング「クリスマスイブニング」、ISSAは人生に悩む人の背中をそっと押してくれる、m.c.A・Tプロデュースの最新曲「Everything is a part of My Life.」、原因は自分にある。は、川谷絵音が書き下ろし、グループの文学的・哲学的世界観をさらに深める楽曲「パラノイドランデブー」をフルサイズテレビ初披露。さらに、This is LASTは絶賛大好評放送中の夏帆×竹内涼真W主演の火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に書き下ろした主題歌「シェイプシフター」をフルサイズテレビ初歌唱する。
そして、こっちのけんとは大泉洋主演の話題のドラマ主題歌にもなっている「わたくしごと」をライブ。そのほか、人気企画の「名曲ライブ！ライブ！」では、まさにこの季節にぴったりな冬の名曲を続々ライブ！こっちのけんとは槇原敬之の名曲「冬がはじまるよ」を、ISSAは藤井フミヤの名曲「Another Orion」を熱く歌い上げる。
『CDTVライブ！ライブ！』では、12月の3週にわたって“三大Fes．”の放送が決定。第1弾となる「クリスマスラブソングFes.」を12月15日に放送する。豪華アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々披露し、ラブソングFes．を盛り上げる。そして、WEST.、ORANGE RANGE、King & Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPERの出演が決定。さらに、星野源によるプラチナライブも決定！ 一夜限りの特別なセットリストで熱いライブを届ける。このほかにも豪華出演アーティストを近日発表予定となっている。
第2弾は「クリスマス年間ランキングFes.」を12月22日に放送。今年の音楽シーンを総決算する、2025年を彩った豪華アーティストが大集結で、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスとなる。三大Fes.の締めくくりを飾るのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。夜11時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送予定している。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
いきものがかり「生きて、燦々」
ISSA「Everything is a part of My Life.」
Kis-My-Ft2「&Joy」
原因は自分にある。「パラノイドランデブー」
こっちのけんと「わたくしごと」
This is LAST「シェイプシフター」
Travis Japan「Welcome To Our Show Tonight」
星野源「創造」
Little Glee Monster「クリスマスイブニング」
【名曲ライブ！ライブ！】
ISSA「Another Orion」（藤井フミヤ）
こっちのけんと「冬がはじまるよ」（槇原敬之）