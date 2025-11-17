AmBitious真弓孟之、人生初の映画舞台あいさつに登壇 自己紹介ギャグ披露「許可を得ていますので、ご了承ください」
俳優の中川翼、真弓孟之（AmBitious）が17日、都内で行われた映画『恋に至る病』の公開後舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】カッコ可愛い…！素敵な笑顔で撮影に応じる中川翼＆真弓孟之ら
真弓は映画初出演で、映画作品での舞台あいさつも初めて。そんな中、冒頭で真弓は「前髪切りすぎてオンまゆみ！」と自己紹介ボケを披露。会場に笑いが響く中、真弓は「自己紹介ギャグがあって。勝手にやったのではなく、ちゃんとスタッフさんに許可を得ていますので、ご了承ください」と話していた。反響については「いろんな友達からメールをいただいた。終わってから考察が生まれるようなストーリーに出させていただくのが初めてで。いい刺激になりました」と笑顔で話していた。
そのほか、廣木隆一監督、田辺圭吾プロデューサーも参加した。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾謙杜／なにわ男子）と学校の人気者・景（山田杏奈）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。
【集合ショット】カッコ可愛い…！素敵な笑顔で撮影に応じる中川翼＆真弓孟之ら
真弓は映画初出演で、映画作品での舞台あいさつも初めて。そんな中、冒頭で真弓は「前髪切りすぎてオンまゆみ！」と自己紹介ボケを披露。会場に笑いが響く中、真弓は「自己紹介ギャグがあって。勝手にやったのではなく、ちゃんとスタッフさんに許可を得ていますので、ご了承ください」と話していた。反響については「いろんな友達からメールをいただいた。終わってから考察が生まれるようなストーリーに出させていただくのが初めてで。いい刺激になりました」と笑顔で話していた。
そのほか、廣木隆一監督、田辺圭吾プロデューサーも参加した。
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾謙杜／なにわ男子）と学校の人気者・景（山田杏奈）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。