長崎市で16日、「長崎平和ハーフマラソン」が行われました。

もともとは、被爆75周年に開催が予定されていた「長崎平和マラソン」。

当時はコロナ禍で延期となり、ことし被爆80周年記念事業の「長崎平和ハーフマラソン」として開催が実現しました。

(メットライフ生命 福島 太郎 執行役専務）

「この綺麗な長崎の街を、平和のことを思いながら走ることはすごく意義のあること」

参加したのは、県の内外から約3600人。

平和のメッセージを記したナンバーカードを身につけ、「ハーフマラソン」と「1.9キロ」の2つのコースにわかれて走りました。

大会には、バルセロナオリンピック女子マラソン銀メダリストの有森 裕子さんや、井上 大仁選手をはじめとする三菱重工マラソン部の選手などがゲストとして招かれ、参加者と一緒にレースを楽しんでいました。

（福岡から）

「長崎を最後の被爆地に。小さな頑張りを見せられれば」

（長崎市から）

「世界を、平和で豊かな幸せでつつみたいと思う」

会場では、平和のメッセージ発信の一環として「缶バッジづくり」なども行われ、参加者はスポーツを通じて、平和の尊さも感じているようでした。