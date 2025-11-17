「問題です」小3男子の予定帳、謎文字を解読しようとする母に1万いいね「解読不可能」→答えも発表【ママリ】

予定帳に並んだ謎の文字…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ほたる(@64hotaru64)さんの投稿です。

ある日、ほたるさんは息子さん(小学3年生)が書いた予定帳を見ていました。「持ってくる物」の欄には、ちゃんと「リコーダー」と書かれていたのですが……その上にある文字がなかなか読めない…それがこちらです。

Ⓒ64hotaru64

小3男子の予定帳です



ここで問題です



「持ってくる物」の

リコーダーの上は何と書いてあるでしょーか？

「え…何…？何て書いてあるの？」と注目。よく見ると、いろいろな文字に見えてくるから愉快です。この自由さこそ、小学生らしさそのものですよね。



その後、ほたるさんは正解も投稿していました。





Ⓒ64hotaru64

息子が帰宅しました

正解を発表します



「ぼう温度計」でしたー

写真添付したのでよかったら確認してください



まったく読めませんね

リプしてくださった皆さんありがとうございました♪



3時間目の白玉面白かったです🤭

体育のフラッグフットはしっぽ取りゲームらしいです

この投稿には「コーダーすら言われてなるほどなので解読不可能でした 」「中々やなぁ」といったリプライがついていました。



小学生の独創的な文字と、一生懸命解読するママに、見る人みんながほんわかする投稿でした。

