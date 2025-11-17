「問題です」小3男子の予定帳、謎文字を解読しようとする母に1万いいね「解読不可能」→答えも発表【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ほたる(@64hotaru64)さんの投稿です。
「え…何…？何て書いてあるの？」と注目。よく見ると、いろいろな文字に見えてくるから愉快です。この自由さこそ、小学生らしさそのものですよね。
この投稿には「コーダーすら言われてなるほどなので解読不可能でした 」「中々やなぁ」といったリプライがついていました。
予定帳に並んだ謎の文字…
ある日、ほたるさんは息子さん(小学3年生)が書いた予定帳を見ていました。「持ってくる物」の欄には、ちゃんと「リコーダー」と書かれていたのですが……その上にある文字がなかなか読めない…それがこちらです。
Ⓒ64hotaru64
小3男子の予定帳です
ここで問題です
「持ってくる物」の
リコーダーの上は何と書いてあるでしょーか？
その後、ほたるさんは正解も投稿していました。
Ⓒ64hotaru64
息子が帰宅しました
正解を発表します
「ぼう温度計」でしたー
写真添付したのでよかったら確認してください
まったく読めませんね
リプしてくださった皆さんありがとうございました♪
3時間目の白玉面白かったです🤭
体育のフラッグフットはしっぽ取りゲームらしいです
小学生の独創的な文字と、一生懸命解読するママに、見る人みんながほんわかする投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）