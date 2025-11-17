【30MF ネクロスナイト】 2026年4月 発売予定 価格：2,750円 【30MF クラスアップアーマー(リーベルコマンダー)】 2026年6月 発売予定 価格：1,100円 【30MF クラスアップアーマー(ローザンフォートレス)】 2026年6月 発売予定 価格：1,100円

30MF ネクロスナイト

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF ネクロスナイト」を2026年4月に発売する。価格は2,750円。また、「30MF クラスアップアーマー(リーベルコマンダー)」および「30MF クラスアップアーマー(ローザンフォートレス)」を2026年6月に発売予定で価格は各1,100円。

「30MF ネクロスナイト」は、ベースとなる“シルエット”［素体］の他にアーマー・武装パーツがひとつになったスターターセット。CLASS IIIの新たなジョブ「ネクロスナイト」を立体化している。武装は大剣と大鎌が付属する。

「30MF クラスアップアーマー(リーベルコマンダー)」と「30MF クラスアップアーマー(ローザンフォートレス)」は、それぞれ発売中の「30MF リーベルナイト」と「30MF ローザンランサー」に対応したオプションパーツ。それぞれシルエットが公開されている。

今回11月17日に行なわれた配信「第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品が発表された。

30MF クラスアップアーマー(リーベルコマンダー)

30MF クラスアップアーマー(ローザンフォートレス)

【第12回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2023