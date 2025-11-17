俳優・河合優実が表紙を飾ったVOCE1月号（講談社）通常版、増刊が11月21日（金）に発売される。

【画像】河合優実、透明感溢れるメイクで登場 「VOCE2025下半期ベストコスメ」企画

人気ドラマ『不適切にもほどがある！』で注目を集め、主演映画『あんのこと』、『ナミビアの砂漠』、さらに連続テレビ小説『あんぱん』など、話題作への出演が続く俳優・河合優実。今回着用したのは、白いドレスと、ブルーのジャケットの2ルック。鋭い視線や軽やかで美しいポージングを披露している。インタビューでは、河合の仕事論や人生観についてクローズアップ。

上白石萌歌、鳴海唯、永瀬莉子らが登場した「VOCE2025下半期ベストコスメ」の企画も。主演作品が続々と公開され、唯一無二の輝きを放つ上白石萌歌。話題作への出演が続き、メイク映え抜群の鳴海唯。ドラマ出演が増え、人気急上昇中でフレッシュな永瀬莉子の3名が登場。それぞれが撮影に臨む様子とともに、受賞コスメを使用したカットが掲載される。加えて、恒例の「ベスコス使いこなしBOOK」も付属し、スキンケアの選び方やアイシャドウの塗布方法、下地とファンデーションの組み合わせ検証など、実用的な情報を掲載。

巻頭メイク企画では長濱ねるが登場し、「マシュマロメイク」をテーマに冬向けのメイクアップを紹介。白、ピンク、ココアをイメージした3種類のスタイルで構成され、アイシャドウやリップの色味・質感の比較が行われている。

付録は通常版・増刊・Special Editionで異なる。通常版には「美容家・大野真理子のシートマスク天国BOX」が付属し、10種類のシートマスクがセットされる。増刊にはコスメデコルテの化粧水ミニボトルと、アクセーヌのスキンケアセットが収録される。通常版・増刊共通でポーラ、アテニアのサンプルが同梱される。Special EditionではAぇ！groupが表紙を務め、ティルナスの限定色ティントと、韓国コスメfweeのトーンアップベースが付録として付属する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）