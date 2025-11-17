【全国の天気】

18日（火）は冬型の気圧配置となるでしょう。上空に寒気が流れ込み、日本海側は広く雪や雨となりそうです。北海道は大雪や吹雪に十分注意をしてください。東北北部の平地も雪に変わるでしょう。東北南部、東日本、西日本の山沿いでも積雪となる所がありそうです。北陸の平地は大雨による土砂災害に注意が必要です。また、北陸と山陰は雷雨にもお気をつけください。太平洋側は晴れ間が出ますが雲が多く、にわか雨・雪がありそうです。関東は一時的に雷雨になる可能性があるため、空模様の変化にお気をつけください。

【予想気温】

朝の最低気温は北海道や東北北部で前日より低くなりそうです。札幌は6℃低い-1℃、青森は3℃低い0℃の予想です。仙台は5℃、東京は10℃、名古屋は9℃、新潟は6℃、大阪は11℃、福岡は10℃で大体、前日と同じくらいでしょう。

日中の最高気温は全国的に前日より大幅に低く、各地で平年を下回りそうです。札幌は前日と比べて12℃低い2℃。仙台は13℃低い9℃、東京は7℃低い15℃、名古屋は6℃低い15℃、新潟は10℃低い10℃、大阪は6℃低い15℃、福岡は9℃低い12℃でしょう。冷たい風も強まりますので、しっかり寒さ対策をしてお過ごしください。

【週間予報】

・西日本と沖縄

西日本も山地は19日（水）にかけて雪の積もる所があるでしょう。また、19日（水）も各地で師走並みの寒さとなるでしょう。20日（木）以降は日本海側も含めて晴れる日が多く、週末は気温が少し上がりそうです。

・東日本

山沿いは19日（水）にかけて積雪や路面の凍結にご注意ください。北陸は週後半も曇りや雨の日が多いでしょう。関東と東海はしばらく晴れて、週末は日差しにホッとできそうです。

・北日本日本海側は雪や雨の日が多いでしょう。上空の強い寒気は19日（水）には抜ける見込みです。太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥が進みそうです。気温の変化が大きい一週間となりますので、風邪をひかないよう、お気をつけください。