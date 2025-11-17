フラーム所属の「活躍していると思う女性俳優」ランキング！ 2位「戸田恵梨香」「吉岡里帆」、1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「フラーム所属の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「フラーム所属の活躍していると思う女性俳優」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位は同率で2人がランクイン。1人目は吉岡里帆さんです。
吉岡さんは、ドラマや映画、CMなど多方面で活躍を続けている女性俳優。2015年のNHK連続テレビ小説『あさが来た』で注目を浴び、2018年の連続ドラマ『健康で文化的な最低限度の生活』（フジテレビ系）では主演を務めました。2025年は11月から世界独占配信されるNetflixシリーズ『イクサガミ』にも出演し、次世代を担う実力派として注目を集めています。
回答者からは、「吉岡里帆さんをドラマ、映画でみない時期を感じないた事がないですね」（50代男性／神奈川県）、「テレビドラマや映画で主演や主要キャストでの演技が続き、高評価を得ていて、来年は大河ドラマでの主要キャストでの起用が予定されていて、大活躍していると思うため」（60代男性／千葉県）、「メディアで毎日のように見るからです」（20代男性／東京都）といった声が寄せられました。
もう1人の2位は、戸田恵梨香さんでした。
10代の頃から芸能界で活躍し続ける戸田さんは、これまで数々の作品に出演。代表作には映画『デスノート』や、ドラマ『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』シリーズ（TBS系）などが挙げられます。現在は一児の母として子育てに励みながらも、2026年1月スタートのドラマ『リブート』（TBS系）への出演も予定しています。
アンケート回答では、「出産後も演技だけでなく、モデルの仕事もこなしているから」（30代女性／埼玉県）、「20年くらいそつなく活動してる活躍してるイメージ」（20代男性／福岡県）、「母になっても変わらず第一線で活躍しているイメージだから」（30代女性／神奈川県）などのコメントが集まりました。
栄えある1位は、有村架純さんでした。
2010年に俳優デビューを飾った有村さんは、現在も映画やドラマにとどまらず、CM、バラエティー番組まで幅広く活躍。確かな人気と演技力が高く評価され、常にメディアに引っ張りだこの人気俳優です。2025年は『花まんま』『雪風 YUKIKAZE』『ブラック・ショーマン』などの映画に出演しており、フラーム所属の女性俳優の中で最も勢いがあるといっても過言ではありません。
回答者からは、「休みなくドラマや映画やCMに出ているイメージがあるからです」（20代女性／宮城県）、「滅多にテレビを見なくなっているのに、YouTube合間のコマーシャルだったり、ネトフリやアマゾンでも作品が多いような気がする」（60代女性／千葉県）、「デビュー以来、多数の映画・ドラマで主演や重要な役を務めていると思います」（50代男性／東京都）、「いつもなにかしらドラマや映画に出てるイメージ。忙しそうという印象が強い」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
同率2位：吉岡里帆／83票
2位は同率で2人がランクイン。1人目は吉岡里帆さんです。
吉岡さんは、ドラマや映画、CMなど多方面で活躍を続けている女性俳優。2015年のNHK連続テレビ小説『あさが来た』で注目を浴び、2018年の連続ドラマ『健康で文化的な最低限度の生活』（フジテレビ系）では主演を務めました。2025年は11月から世界独占配信されるNetflixシリーズ『イクサガミ』にも出演し、次世代を担う実力派として注目を集めています。
同率2位：戸田恵梨香／83票
もう1人の2位は、戸田恵梨香さんでした。
10代の頃から芸能界で活躍し続ける戸田さんは、これまで数々の作品に出演。代表作には映画『デスノート』や、ドラマ『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』シリーズ（TBS系）などが挙げられます。現在は一児の母として子育てに励みながらも、2026年1月スタートのドラマ『リブート』（TBS系）への出演も予定しています。
アンケート回答では、「出産後も演技だけでなく、モデルの仕事もこなしているから」（30代女性／埼玉県）、「20年くらいそつなく活動してる活躍してるイメージ」（20代男性／福岡県）、「母になっても変わらず第一線で活躍しているイメージだから」（30代女性／神奈川県）などのコメントが集まりました。
1位：有村架純／167票
栄えある1位は、有村架純さんでした。
2010年に俳優デビューを飾った有村さんは、現在も映画やドラマにとどまらず、CM、バラエティー番組まで幅広く活躍。確かな人気と演技力が高く評価され、常にメディアに引っ張りだこの人気俳優です。2025年は『花まんま』『雪風 YUKIKAZE』『ブラック・ショーマン』などの映画に出演しており、フラーム所属の女性俳優の中で最も勢いがあるといっても過言ではありません。
回答者からは、「休みなくドラマや映画やCMに出ているイメージがあるからです」（20代女性／宮城県）、「滅多にテレビを見なくなっているのに、YouTube合間のコマーシャルだったり、ネトフリやアマゾンでも作品が多いような気がする」（60代女性／千葉県）、「デビュー以来、多数の映画・ドラマで主演や重要な役を務めていると思います」（50代男性／東京都）、「いつもなにかしらドラマや映画に出てるイメージ。忙しそうという印象が強い」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)