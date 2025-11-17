¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡ª¡ÖÃù¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬´·3¤Ä
¤ª¶â¤¬Ãù¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤È¤Ï¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÃù¤á¾å¼ê¤Ê¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Àè¼è¤êÃù¶â¤È¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÃù¶â¤¹¤ë¶â³Û¤òµëÎÁÆüÅù¤ËµëÎÁ¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸ýºÂ¤«¤éÃù¶âÀìÍÑ¤Î¸ýºÂ¤Ø¼«Æ°¿¶ÂØ¤¹¤ëÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ÀÑÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢µëÎÁ¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸ýºÂ¤«¤éÃù¶â¤¹¤ë¶â³Û¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿Ãù¶âÀìÍÑ¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤éÀè¼è¤êÃù¶â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¶â³Û¤òÍÂÃù¶â³Û¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Àè¼è¤êÃù¶â¤½¤Î¤â¤Î¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Àè¼è¤êÃù¶â¤Î¶â³Û¤Ï¡¢Àè¼è¤ê¸å¤Î»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í·¶½ÈñÅù¤âÆñ¤Ê¤¯»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Ãù¶â¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢²¿¤Ë¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¿¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÌµÂÌ¤À¤È»×¤¦Ê¬¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤òÍÂÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÌÜÅªÃÏ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãù¶â¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢Âç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¡¢Î±³Ø¤·¤¿¤¤Åù¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤äÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãù¶â¤Ï·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤¿¤á¤ËÃù¤á¤ë¡¢Î¾¿Æ¤ËÎ¹¹Ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤Åù¡¢¾®¤µ¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜÉ¸¤äÌÜÅª¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅªÊÌ¤ËÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ËþÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
