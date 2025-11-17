「國學院Contest 2025 -彩-」ファイナリストの森葉月さんは11月16日、自身のXを更新。小学生時代と現在の比較ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：森葉月さん公式Xより）

「國學院Contest 2025 -彩-」ファイナリストの森葉月さんは11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去と現在の比較ショットを公開しました。

森さんは「結構びっくりされるんだけど、実は元祖恋愛リアリティの子役恋物語にでてた　ｺﾘｧ垢抜けた、、のか？判定待ってます　←小6　大4→」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が小学生時代、2枚目が現在の姿です。小学生の時からとても大人っぽく美しいですが、今はより大人の女性らしくなった印象を受けます。

コメントでは「育ちから別次元だったのですね。納得」「小学生の時からあか抜けていたね」「小さい頃から綺麗」「小6から大人っぽい！」「子役時代かわゆすぎるんだが」「小学生には思えない位お綺麗ですね」「凄い経歴　もちろん垢抜けているけど小6の時の完成度の高さ」「小6のファッションはギャル雑誌モデル風　大４より小6の方がモテ期に見える不思議」などの反響が寄せられました。

現在の美しい姿を多数披露

自身のXで、美しい姿を多数披露している森さん。17日には「丸の内ちょっとだけ色付いてた」とつづり、街中でのソロショットを投稿しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)