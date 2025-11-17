「垢抜けた、、のか？」ミスコン候補者、小6と大4の比較ショットに反響「小6の時の完成度の高さ」「大人っぽい」
「國學院Contest 2025 -彩-」ファイナリストの森葉月さんは11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去と現在の比較ショットを公開しました。
【写真】森葉月さんの小6当時の姿
「子役時代かわゆすぎるんだが」森さんは「結構びっくりされるんだけど、実は元祖恋愛リアリティの子役恋物語にでてた ｺﾘｧ垢抜けた、、のか？判定待ってます ←小6 大4→」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が小学生時代、2枚目が現在の姿です。小学生の時からとても大人っぽく美しいですが、今はより大人の女性らしくなった印象を受けます。
コメントでは「育ちから別次元だったのですね。納得」「小学生の時からあか抜けていたね」「小さい頃から綺麗」「小6から大人っぽい！」「子役時代かわゆすぎるんだが」「小学生には思えない位お綺麗ですね」「凄い経歴 もちろん垢抜けているけど小6の時の完成度の高さ」「小6のファッションはギャル雑誌モデル風 大４より小6の方がモテ期に見える不思議」などの反響が寄せられました。
現在の美しい姿を多数披露自身のXで、美しい姿を多数披露している森さん。17日には「丸の内ちょっとだけ色付いてた」とつづり、街中でのソロショットを投稿しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
