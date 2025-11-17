ナンバープレートでかっこいいと思う「埼玉県の地名」ランキング！ 2位「春日部」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「埼玉県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：春日部／53票埼玉県東部に位置する「春日部」は、「かすかべ」という響きが親しみやすさと同時に、独自の個性を持つ地名です。特に、人気アニメの舞台として全国的な知名度が高く、そのイメージが地名の「かっこよさ」に結びついたと考えられます。ユニークな響きと知名度が支持を集める要因となりました。
回答者からは「クレヨンしんちゃんの街と言うイメージがあるから」（40代女性／兵庫県）、「フレンドリーなイメージがあり、漢字のタイプや並びも美しい」（30代男性／大阪府）、「しんちゃんを想像できて羨ましいので」（20代女性／長野県）といった声が集まりました。
1位：大宮／104票埼玉県さいたま市大宮区にある大宮は、東北・上越・北陸など複数の新幹線が発着する県内最大級の交通拠点です。多くの鉄道路線が集まる巨大ターミナル駅を中心に発展し、埼玉県の中核都市として存在感を示しています。「大宮ナンバー」はその知名度や格式ある地名の響きから、ブランド力の高いナンバープレートとしても人気を集めています。
回答者からは「埼玉の代表的な都市で、交通の中心としての存在感があります。都会的な響きがあり、どんな車にも似合う安定感のある地名だと思います」（30代女性／秋田県）、「埼玉の中心都市としての知名度が高く、ナンバープレートに書かれたときに見栄えが良く、短くて力強い印象があるため」（40代男性／大阪府）、「都会で住みやすいイメージでかっこいいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)