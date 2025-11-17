「コスパ最強の手土産です！」【シャトレーゼ】とろ〜りたっぷり「シュークリーム」全3種レビュー
自分用のおやつとしてはもちろん、手土産としても人気の高いシュークリーム。今回は、「シャトレーゼ」のシュークリーム全3品をピックアップしました。100〜200円台で買える抜群のコスパにも注目です。シャトレーゼ初めてさんも、常連の方も、ぜひチェックしてみてください。
1. 「ダブルシュークリーム」129円
最初にご紹介するのは、「ダブルシュークリーム」129円（税込）。昨今、コンビニのシュークリームは150円以上するものも多いため、こちらは非常にコスパがいい一品です。
価格だけでなく、素材や製法にもこだわっています。北海道産純生クリームを使ったホイップクリームは、余計な熱を加えない製法で素材本来の風味が楽しめます。さらに、契約農場の卵を使用したホイップクリーム入りカスタードクリームは、卵の深い味わいが感じられるのが特徴。
ひと口食べると、クリームがあふれるほどたっぷりと入っています。ミルクの風味豊かなホイップクリームと、滑らかで濃厚な味わいのホイップクリーム入りカスタードクリームの2種類を一度に堪能できる満足度の高いおいしさ。
2. 「ダブルシュークリーム 茨城県産和栗」194円
続いて紹介するのは、「ダブルシュークリーム 茨城県産和栗」194円（税込）。和栗を使用した、今しか食べられない季節限定のシュークリームです。
さきほどの「ダブルシュークリーム」と同様の北海道産純生クリームを使ったホイップクリームと、茨城県産の和栗ペーストを使用した和栗カスタードクリームの2種類のクリームを満喫できます。
「ダブルシュークリーム」のやわらかさとたっぷりのクリーム感はそのままに、和栗カスタードクリームの風味とやさしい甘みが口いっぱいに広がります。食べ進めるたびに“和栗”を感じる仕上がりで、栗好きは一度食べるべきシュークリームです。
3. 「プレミアムカスタードシュー」216円
最後にご紹介するのは、「プレミアムカスタードシュー」216円（税込）。ちょっとプチぜいたくしたいときにぴったりの、まさに“プレミアム”なシュークリーム。店舗ではチルド菓子ではなく、ケーキコーナーに並んでいました。
クッキー生地をシュー生地の上にのせて焼き上げたクッキーシュー皮に、濃厚なコクと乳感が特徴のカスタード生クリームがたっぷり詰まった一品です。
食べてみると、先ほど紹介した2種類のシュークリームとは異なり、香ばしくサクサクッとしたクッキー生地が特徴的。濃厚なカスタード生クリームはとろっとしていて、滑らかな口どけです。手土産にしたとき、世代を問わずによろこんでいただけそうな上品なおいしさです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」のオリジナル商品です。気になった方は、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)