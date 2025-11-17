Image : MUTEK.JP

今年もやってくる、音と光が渋谷の重力をちょっとゆるめる週末。

東京・渋谷。十二月（師走）が近づくとこの街には毎年ひとつのポータルが静かに現れます。名前はMUTEK.JP。

11月20日(木)〜23日（日）Spotify O-EAST / WWWにて、豪華20組以上の国内外気鋭アーティストたちが集う4日間。

MUTEK.JP

カナダのモントリオール発、世界７都市へ広がるフェスティバル「MUTEK」は、電子音楽／デジタルアート／テクノロジーを軸に未来の文化を実験する場です。

Image : MUTEK.JP

展示でもライブでもなく、体験としてのオーディオとビジュアルが提示され、観客は作品の内部へ滑り込むような没入感を味わうことができます。

MUTEK JP | 電子音楽とデジタルアートの祭典

MUTEKはテクノロジーを考える場所であり、です。

Image : MUTEK.JP

ギズモードがメディアパートナーとして協賛する理由もそこにあります。今年も編集部内では「誰を見るか」という議論が白熱し、それぞれの好みや専門性から本気の推しが持ち寄られました。本記事ではそのピックアップをまとめて紹介します。

EYE & COLO / Daito Manabe / Alva Noto

Pick by 尾田和実（ギズモード総編集長）

京都でタッチデザイナーのワークショップに参加して以来、映像とサウンドが完全に同期する「オーディオ ビジュアル」という世界に強く惹かれてきました。その視点からEYE & C.O.L.O は必ず観ておきたいと感じています。

EYE & C.O.L.O

C.O.L.Oはジェフ・ミルズの『Black Hole Trip』で圧巻の演出を担ったCOSMIC LABの中心人物であり、そこにBOREDOMSやBoredrumで世界的な評価を得たEYEさんが加わります。この二人が作り出す音と身体と光の交差が渋谷でどのように具現化されるのか非常に楽しみです。

ブラックホールは解明できるのか？ “ブラックホール先輩”ことジェフ・ミルズの考えを聞いてみた

また、テックとアートの象徴といえる真鍋大度 〜Daito Manabeの出演も見逃せません。

Daito Manabe

生成ビジュアルAIとプログラミング技術の掛け合わせを美学にまで昇華する表現は、MUTEKのステージでこそ最大限に発揮されると感じています。

Image : MUTEK.JP

そして、多くの編集部メンバーが観たいと言っているAlva Notoは極限まで削ぎ落とされた音と光の構造美が際立つはずです。

Alva Noto

Verses GT: Jacques Greene & Nosaj Thing

Pick by JUN FUKUNAGA

Verses GTに注目しています。

Verses GT: Jacques Greene & Nosaj Thing

2000年代のポストダブステップをよりミニマルに洗練したような音楽はとてもクール。また、デビューアルバム、ライブショー、映像作品を含む総合的なコラボレーションとして活動するコンセプト重視の姿勢にも惹かれます。

JACKSON kaki and Martyn Bootyspoon

Pick by 小野寺しんいち

3DCGを用いてどこか痛々しくも繊細で、でも笑える世界観をつくってきたJACKSON Kaki。

JACKSON kaki

身体性を伴うビジュアルがBootyspoonのサウンドと混ざるとどうなるのか気になって仕方がない。しかも深夜二時。遊び心を忘れない二人がMUTEKのもっとも深い時間をどう組み立ててくるのか。絶対に観に行きたいです。

Pick by 吉岡孝太

近年のヒップホップやレイブが交差する東京のクラブカルチャーの中でJACKSON Kakiの名前は本当によく見かけます。アーティストのビジュアルやVJでも東京のいまの視覚的イメージを形づくる重要な存在だと思っています。そんな彼がMUTEKでどのように解き放たれるのか、とても気になります。

MUTEK JP PRO Day 1 セッション

Pick by セージ

注目しているトークセッションが二つあります。

MUTEK.JP PRO | Day 1

ひとつは「オンチェーン、ネットワーク化、知性」です。AIによって生まれているさまざまな課題の中で、アーティストがこのハイブリッドな環境をどう模索しているのかとても気になります。

SAMO

もうひとつは、「構想から現実へ：アート、テクノロジー、物語が融合する未来」です。ストーリーテリングやイマーシブな体験作品に関心があるのでこのセッションも見逃せません。SAMOさんのファンでもあるので作品から伝わるエネルギーにも期待しています。

PAURRO / goat / 石橋英子 Jim O'Rourke & Joe Talia

Pick by ヤタガイ

スペインで活躍するPAURROは絶対に楽しいと思っています。

PAURRO

以前からDJやプロデュース曲をフォローしていますが、ストイックなのにアガるしレイヴ的なサイケデリックさもあってずっと聴けます。

また、goat、石橋英子さん、ジム オルークさん＆Joe Taliaさんのバンドも音源は聴いたことがありますがライブを観たことがないので非常に気になっています。

goat

Eiko Ishibashi, Jim O’Rourke & Joe Talia

ジャンルに縛られず音楽アプローチのおもしろさで選ばれたアーティストばかりなので、どのステージも見ごたえがありそうです。

まとめ：今年のMUTEKは創作環境そのものがステージ！

Image : MUTEK.JP

2025年の創作環境がそのままライブとして立ち上がるようなラインナップ。MUTEKは音楽フェスでもクラブイベントでもアート展示でもありません。その境界線の間を自由に行き来しながら新しい文化が芽吹く場所として機能していると感じます。

【MUTEK.JP 2025開催概要】

「MUTEK.JP 2025 Edition 10」

日程＆会場：

11月20日（木）[A/Visions / Opening Night] WWW

11月21日（金）[Nocturne 1] Spotify O-EAST

11月22日（土）[Nocturne 2] Spotify O-EAST

11月23日（日）[Nocturne 3] Spotify O-EAST

主 催：一般社団法人 MUTEK Japan

チケット購入はこちら。

編集部の推しはさまざまですが、多様性こそがMUTEKの魅力。ぜひ、自分の感性のままに会場を歩き新しい文化の兆しを見つけていただければと思います。

Source : MUTEK.JP