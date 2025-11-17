ディズニーストア『塔の上のラプンツェル』15周年グッズ発売！ 「MARY QUANT」との共同企画も
「ディズニーストア」は、11月18日（火）から、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』公開15周年を記念したコレクションを、全国の店舗と公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。
【写真】ツイード生地がおしゃれ！ 「MARY QUANT」との共同企画グッズも
■物語の世界観を満喫
今回発売されるのは、ラプンツェルをイメージしたパープルカラーを基調に、作品にまつわるモチーフを取り入れた、大人かわいいデザインの新作コレクション。
ラインナップには、パスカルにお花を飾った「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、作品にまつわるモチーフをたっぷりあしらった「ブランケット2WAY」や、編み上げドレスのような「トートバッグ」など、物語の世界観を感じられる商品が並ぶ。
また、「MARY QUANT」との共同企画による、ラプンツェルとパスカルをデザインしたアイテムも用意。パスカルデザインの「ぬいぐるみキーチェーン」は、ラプンツェルをイメージしたパープルカラーのツイード生地が上品な雰囲気を演出している。
さらに、ツイード生地とレザー風素材のコンビがおしゃれな「ポーチ」や「バニティポーチ」が展開されるほか、寒い季節ならではのスタイリングが楽しめるファッショングッズ「ショルダーバッグ」や「ストール」、「手袋」もそろう。
