¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊ¡Ö¤¨¡©´ò¤·¤¤¤è¡©¡ª¡×·ëº§17Ç¯ÌÜà¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãáLINE¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¼«¿®¤â¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤À¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡×
¼Â¤Ï¤ª¸ß¤¤à´ò¤·¤¤á¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¥ß¥¥Æ¥£á¤³¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¤È¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï2009Ç¯¤Ë·ëº§¡£¾±»Ê¤Ï¡ÖÌ¤¤À¤Ë¼Ì¿¿Á÷¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â·ëº§17Ç¯ÌÜ¤Ç²æ¤Ê¤¬¤éÀ¨¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Æ£ËÜ¤È¤ÎLINE²èÌÌ¤òÅê¹Æ¡£Æ£ËÜ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¡¢²¿»þ¤â¤É¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èù¾Ð¤à¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÁ÷¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÏÌã¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¥ß¥¥Æ¥£¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¡¤¿¤À¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤â¡¢ºÊ¤ÎÆ£ËÜ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©´ò¤·¤¤¤è¡©¡ª♡¡×¤È¤ÎÊÖ¿®¤¬¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤âà¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãá¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤¬Ç§¤á¤¿ÃË¤Ê¤Î¤Ç¼«¿®¤â¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤À¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¸ø³«¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£