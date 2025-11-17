¡Ö¤ª¤ª¾å¿ù¤µ¤ó¤À¡¼¡×90Ç¯ÂåÀÊ´¬¥Ü¡¼¥«¥ë53ºÐ¤¬à·ã¥¢¥Ä2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡ª¡×
¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥(50)¤¬¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¸å¤Î³Ú²°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸µWANDS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¾å¿ù¾º(53)¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤ÎËÜÈÖ½ª¤ï¤ê¤Î³Ú²°¤Ë¤Æ¡¡·Ú¤¤¤ªÈè¤ìÍÍ¤ò¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNANASE AIKAWA 30th Anniversary Live -BIG BANG-¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¾å¿ù¾º¤µ¤ó¡¡ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¡¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¯¤ó¡¡¸öÅÄÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¡¡TRF CHIHARU¤µ¤ó¡¡¡áLOVE¤Î¤·¤ç¤¦¤³¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂçÏÂ¤µ¤ó¡¢¿¹¸¶¤¯¤ó¡¢ÆÁ»³¤¯¤ó¡¢ºäËÜ¤¯¤ó¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡×¤È¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¾å¿ù¤Ï¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿WANDS¤Ï¡¢¾å¿ù¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×(92Ç¯)¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×(94Ç¯)¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ª¾å¿ù¤µ¤ó¤À¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡ª¡×¡Ö¾º¤µ¤ó¤Ï·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¡×¡Ö¾å¿ù¤µ¤ó¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£