¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê9ÆüÌÜ¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡Ë¸æÖÖ³¤¡Ê17Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îº´ÅÄ¤Î³¤¡Ê38¡Ë¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡¢¶ÀîÉô²°¡á¤¬3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£´¬¤ÂØ¤¨¤«¤é±¦»Í¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢º¸¾å¼ê¤ÇÅê¤²¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤é´ó¤êÀÚ¤ê¡£¡ÖÀè¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤â°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤À¤·¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎNHK¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ÎËëÆâ²òÀâ¤Ï»Õ¾¢¤Î¶Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ëÎ¾¹ñ¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¡Ë¡£Äï»Ò¤Î²ñ¿´¤ÎÇòÀ±¤ò¡ÖÎ®¤ì¤Î¤¢¤ëÁêËÐ¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£º´ÅÄ¤Î³¤¤Ï¡Ö¡Ê»Õ¾¢¤Î²òÀâ¤ÎÆü¤Ï¡Ë°ÊÁ°¤ÏÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¾¡¤Á¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Õ¾¢¤¬²òÀâ¤ÎÆü¤Ï°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²òÀâ¤ÎÆü¤·¤«¡Ê¼èÁÈ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Á°Æ¬16ËçÌÜ¡£Éé¤±±Û¤»¤Ð½½Î¾Å¾Íî¤Î´íµ¡¤Ç¹õÀ±Àè¹Ô¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¡£