¶¯É÷Ãæ·Ñ¤Çà¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¥¢¥Ê¤Ë¡ÖÇò¤¤¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡×¡Ö¸«»ö¤Ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼10ÉÃÁ°¤Ë¡Ä¡×
¡¡»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó(STV)¤ÎÃÝ°æ°¦Çµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·ÑÀè¤Ç¤Îà¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼10ÉÃÁ°¤Ë¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¶¯É÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¶¯É÷¤ÇÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö±«¡¢¶¯É÷¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÃæ·Ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£»ç¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢´¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤ã¡ª¸«»ö¤Ë¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»±¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â²õ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¤½¤¦¤È¤¦É÷¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ï¡ÄÇò¤¤¤«¤â¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÝ°æ¥¢¥Ê¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯¤ËSTV¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥ÉÄ«¡×¤òÃ´Åö¡£Âç³Ø»þÂå¤ÏÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£