¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê9ÆüÌÜ¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÁ÷¤êÅê¤²¡ËµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê17Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë

¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ßÀÉô²°¡á¤¬½é¤á¤Æ²£¹ËÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Ë­¾ºÎ¶¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¡¢3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢ÆÍ¤­²¡¤·¤Î±þ½·¤«¤é±¦¤Ç¤¤¤Ê¤µ¤ì¤ÆÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á÷¤êÅê¤²¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¤¿¤¿¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¿µ½Å¤Ë¤¤¤­²á¤®¤¿¡£¡ÊÁê¼ê¤ò¡Ë¸«²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£10ÆüÌÜ¤ÏÂç¤ÎÎ¤Àï¡£¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£