¿¹¼·ºÚ¤¬±Ç¤¹àµÈ²¬Î¤ÈÁá¤Î»Ñ
¡¡½÷Í¥¡¦¿¹¼·ºÚ(24)=ÂçÊ¬¸©½Ð¿È=¤¬»£±Æ¤·¤¿½÷Í¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ(32)¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ê¿¹¼·ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤ì¤·¤£¡£¡×¡Ö¤ª¼Çµï¤âÍ£°ìÌµÆóºÇ¹â¤Ç¼Ì¿¿¤â³¨¤â¾å¼ê¤Ç¡¢°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎºÍÇ½¤È°¦ÕÈ¤Ç¹û¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë¼·ºÚ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢µÈ²¬¤¬2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤¦¤Ä¤ë»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¿¹¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤â¤®¤µ¤ó¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡µÈ²¬¤È¿¹¤ÏNHK¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡×¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÎ©²Ö¤è¤â¤®¡×Ìò¡¢¡Ö¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£