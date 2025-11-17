ＮＨＫ「鶴瓶の家族に乾杯」が１６日放送され、岡山県津山市の旅の後編が流れた。前編は１０日に放送されていたが、「のっぴきならない事情により、少し変わったスタイルでお届けします」のテロップとともにゲスト不在で始まり、笑福亭鶴瓶が「急きょ、ゲストが来られなくなったけど、ロケをやるという…」と説明していた。

先週と同様、鶴瓶、小野文恵アナウンサー、姫野美南アナがスタジオに。小野アナは冒頭、「前回見逃してしまった方は、何のこっちゃよく分からんという感じだと思いますので、もう一度ご説明します」と切り出し、「実は当初予定していたゲストが急遽来られなくなって、私がピンチヒッターの旅人役を今回、務めております」と説明。

「よって、進行役のピンチヒッターを…」と隣の姫野アナに水を向け、「姫野です。助っ人進行として頑張ります」と笑顔で宣言した。姫野アナについては、「ふだんはニュースウォッチ９に出演」とテロップで説明された。

広島放送局に勤務している小野アナは１０日の放送で、ゲストが来られないという緊急の電話が「ロケ前日」にかかってきて、急遽、岡山に向かったことなどを明かしていた。