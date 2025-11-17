RIZINガール2026の最終オーディションが17日、都内で行われた。ウオーキング、特技の審査を行い、33人の中から元SKE48の石川花音（27）ら8人が選ばれた。

約1500人の応募の中から33人が集結した。開会に先立ち、RIZINの榊原信行代表取締役社長（61）は「命がけでやってください。本気で1年間やってください」と呼びかけた。

特技審査では歌唱を選ぶ参加者も多い中、独自の個性を発揮した候補者もいた。夏芽すず（21）は、父がRIZIN所属の平本蓮（27）、久保優太（38）らのマウスピースを手がける職人という出自。本人もSNSフォロワー数60万人を誇り、この日はキレのあるひょっとこ踊りを見せ、会場を沸かせた。

手話も披露し「今世紀初の手話のできるRIZINガールとして耳の聞こえない方にも、幅広くRIZINの魅力を伝えていきたい」と意気込んでいた。

元SKEの石川はRIZIN WGP女子スーパーアトム級トーナメント2017を制した浅倉カンナさん（28）が地元の同級生だ。浅倉さんとのSNSでの共演にも意欲を見せた。「彼女の存在が私の中では大きい。彼女の背中、試合を見て頑張ろうと思うきっかけになった。今度は私がRIZINガールになって、そういう存在になりたい」と語った。特技審査では、喉の不調のためフルートを演奏した。

橘和奈（あいな＝26）は元客室乗務員。現在はグラビアアイドル、イベントMCなどをしている。「RIZINの選手のマイクパフォーマンスに感動して、芸能界に転身しました。私の人生を変えてくれたRIZINの魅力を一人でも多くの人に知ってもらえる、そんな存在になりたいです」と団体への熱い思いを口にした。

他に倉沢しえり（25）、清水サニ（28）、新田妃奈（26）、松本真彩（25）、及川実結（26）の5人が選ばれた。

昨年から引き続き所属するRIKO、出町杏奈、花乃衣美優、武井さら、塚越愛実を合わせた13人で活動を行っていく。