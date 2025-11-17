『市販のきんぴら用ごぼうとにんじんの水煮』が超〜使える。つまみとお弁当のおかずに

切る手間が省けるうえ、少量で使える市販のカット野菜、便利ですよね。いろいろな種類がありますが、今回は、「根菜の水煮（きんぴら用）」に注目しました！

「根菜の水煮（きんぴら用）」は、下ごしらえがめんどうなごぼうとにんじんを細切り＆水煮にしたもの。文字どおり、きんぴらにする以外にも、かき揚げや炊き込みご飯などにもおすすめ。ここでは、お酒にもご飯にも合うおかずおつまみを２品ご紹介します。材料は１人分。自分だけで気ままに過ごす夜にぜひ作ってみてください。



『ごぼうとにんじんの豚肉巻きはちみつ照り焼き』のレシピ

王道人気の肉巻きも、カット野菜で手軽に。

根菜の風味と豚肉のうまみがかむほどに口の中に広がります。

材料（1人分）

市販の根菜の水煮（きんぴら用）……1袋（約100g）

豚ロース薄切り肉……4枚（約80g）

〈はちみつしょうゆだれ〉

はちみつ……小さじ1

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1/2

サラダ油

作り方

（１）下ごしらえをする

根菜の水煮はざるに上げて水けをきる。ボールにはちみつしょうゆだれの材料を混ぜ合わせる。

（２）豚肉で根菜を巻く

豚肉1枚を縦長に置き、手前に根菜の水煮の1/4量をのせて手前からしっかりと巻く。残りも同様に巻く。

（３）焼いて仕上げる

フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、1を巻き終わりを下にして並べ入れる。2分ほど焼き、さらにころがしながら2〜3分焼く。全体に焼き色がついたら、はちみつしょうゆだれを加え、照りが出るまで1分ほどからめる。

『えびと根菜のアヒージョ』のレシピ

きんぴら用のごぼうとにんじんは、にんにくをきかせたオイル煮にも活躍。しょうゆを加えて和風に仕上げます。

材料（1人分）

市販の根菜の水煮（きんぴら用）……1袋（約100g）

むきえび（大）……80g

バゲット……適宜

にんにくのすりおろし……小さじ1/2

オリーブオイル

しょうゆ

粗びき黒こしょう

作り方

（１）下ごしらえをする

根菜の水煮はざるに上げて水けをきる。バゲットは幅1〜2cmに切る。むきえびは背わたがあれば竹串で取る。



（２）野菜とえびを炒める

直径20cmのフライパンにオリーブオイル大さじ1/2を中火で熱し、根菜の水煮を入れて1分ほど炒める。むきえびを加えてさらに30秒ほど炒め合わせる。

（３）仕上げる

しょうゆ大さじ1/2、にんにく、粗びき黒こしょう少々とオリーブオイル大さじ3〜4を加えて混ぜ、オイルがふつふつとするまで煮る。器に盛り、バゲット添える。

（『オレンジページ』2020年10月2日号より）