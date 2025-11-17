11月17日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストにライオン株式会社 執行役員 全社デジタル戦略担当の中林紀彦氏を迎えて、事業内容や力を入れるDXの取り組みについて詳しくお話いただいた。

文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。ライオン株式会社は、1891年に小林富次郎商店として創業し、1918年にハミガキ・ハブラシ事業を専売とする株式会社小林商店、1919年に石鹸部門を分離したライオン石鹸株式会社を設立、1980年に合併して現在のライオン株式会社が設立しました。ハミガキ、ハブラシ、洗剤などの家庭用品、バファリン、スマイルなどの一般用医薬品をはじめ、多彩な生活場面にかかわる製品を、世の中に送り出してきました。パーパス（存在意義）を「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献するReDesign」と定め、“次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへ”という経営ビジョンの実現に向け、事業活動を展開しています。改めまして事業内容を詳しく教えて下さい」

ライオン株式会社 執行役員 全社デジタル戦略担当・中林紀彦氏「事業についてはご紹介の通り、ハミガキ・ハブラシなどのオーラルヘルスケア製品から、ハンドソープ“キレイキレイ”などのビューティケア製品、解熱鎮痛剤の“バファリン”まで、暮らしに寄り添う製品を提供しています。現在は日用品メーカーとして皆さんに知っていただいていますが、1891年の創業当時は、石鹸やマッチの原料の取次ぎから事業をスタートしました。1896年に、当社初の粉ハミガキ“獅子印ライオン歯磨”を発売し、この商品名をもとに、現在の社名が“ライオン”となりました。それ以来、パーパスにも掲げられているように、皆さんの習慣づくりに取り組んできました。例えば、子どもの頃から正しいオーラルヘルスケアの習慣を身に付けられるよう、全国小学生はみがき大会を開催しています。今年で82回を迎えました。参加人数は過去最高の31万人になり、年々参加人数は増えております。子どもたちの虫歯罹患率は年々減っており、習慣が定着していると感じております」

HENNGE株式会社代表取締役社長・小椋一宏氏（パーソナリティ）「ちなみに今、注目の製品は何ですか？」

中林「２つあります。１つはデントヘルス薬用ハミガキDXプレミアムです。これがイチオシです。当社はハミガキ・ハブラシでナンバーワンのシェアを持っているのですが、新たな価格帯である2000円超えの高級ハミガキの分野に進出にしました。近年健康への意識の高まりもあり、オーラルヘルスケア市場は伸びているので、新たな健康意識の高い方向けの製品を発売して、新たな客層の獲得を目指しています」

甲斐「もう１つは何ですか？」

中林「9月に発売したinqutoという口内美顔器です。ブランドの思いとして、口の中のインナーからキュッと引き締まったフェイスラインを作って、人々をもっと笑顔にしたいとていう思いから作られた商品になります」

甲斐「口の中の美顔器ですか！」

小椋「その発想は今までなかった。これは、やりたいですね」

甲斐「力を入れている DX の取り組みは何ですか？」

中林「今は“デジタルの基盤づくり”に全力を注いでいます。データと人材、この2つの土台をしっかり固めて、次のステージではその基盤を使って新しい価値を生み出していきたいと思っています」

小椋「詳しく教えてください」

中林「ライオンのDXは、2030年までを見据えて“2nd STAGE”と“3rd STAGE”の6年間で進めようと計画しています。今取り組んでいる2nd STAGEの3年間は、いわば“デジタルの土台づくり”の時期という風に位置付けています。デジタルプラットフォームやデータ基盤の整備、そしてそれを活かす人材の育成しながら、この3つを柱に、全社的に取り組んでいます。そしてこの基盤が整った3rd STAGEでは、その上で業務をさらに進化させたり、生成AIの活用を本格的に広げたり、新しいサービスを生み出していく。そんな“発展フェーズ”に移行していくことを目指しています」