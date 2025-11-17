◆第５６回明治神宮大会第２日▽大学の部準々決勝 八戸学院大６―２神奈川大（１７日・神宮）

八戸学院大が２００７年以来２度目の４強進出を決めた。２―２の８回２死満塁から、８番・織笠陽多捕手（３年＝八戸学院光星）が押し出しの四球を選んで勝ち越し。続く代打・佐藤啓吾外野手（３年＝山村学園）が走者一掃の二塁打を放って勝負を決めた。

「５点取って５―２くらいで逃げ切れたらいいなと考えていたので、ちょうどいい点数だったと思います」と新沼舘（しんぬまだて）貴志監督（４３）。先発で８回２失点と好投した小林直生投手（４年＝聖和学園）は「多くのランナーを出しましたが、粘って最少失点で乗り切れたのがよかった」と振り返った。

八戸大の名称で出場した１８年前の準決勝は、斎藤佑樹（元日本ハム）が１年生だった早大に２―３で惜敗。先発の斎藤から序盤に２点を奪ったが、逆転されて決勝進出を逃した。当時コーチを務めていた新沼舘監督は１８日の青学大戦に向け「地方の大学を選んでくれた学生たちが、中央とどれだけやり合えるか見てみたい」と話した。