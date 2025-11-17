来月京都で開かれる全国高校駅伝＝都大路の出場校を決める、九州高校駅伝がおととい15日福岡で行われました。

各県の優勝校は既に都大路出場権を持っていますが、北九州は北九州で、そして南九州はこちら。4県の県大会2位・3位のチームの中で今回最上位だったチームに、南九州代表として、都大路の出場権が与えられます。

女子は神村学園と、南九州代表を目指す鹿児島と鹿児島女子が出場しました。

福岡で行われた、九州高校駅伝。

1区、神村が序盤から先頭争い。瀬戸口凜が区間賞で妹・恋空に繋ぐと、瀬戸口恋空も区間賞。独走態勢を築きます。

一方、南九州代表の争いは、熊本のルーテル学院が先行。追う鹿児島の2区は、冨満。

2区を終えて、ルーテルとは33秒差。大きく引き離されます。

それでも、3区は1年生荒木。区間賞の走りで、ルーテルとの差を20秒に縮めます。

4区は、キャプテン重森。

「（重森）瞳、爆走してるんじゃない？」

「3秒縮めてるんでしょ？頑張れ頑張れ」

アンカーは、中島絢音選手。

（3年 中島絢音選手）「自分の強みはラスト負けないところ。もし競ってきても、勝ちきってみんなを都大路に連れていきたい」

重森は、差を10秒に縮め、中島にたすき渡し。勝負はアンカー対決へ。

（3年 重森瞳選手）「必ず都大路の切符をつかめるチームだと思うので、願って、笑顔でみんなと会えることを楽しみに待つ」

勝った方が地区代表として、都大路の出場権を手にする一騎打ち。

「（母めぐみさん）大丈夫かな」

母が待つなか、中島がルーテルに追いつきます。

チームで掴んだ、30秒差の大逆転。全体3位、南九州代表の座を勝ち取り、全国高校駅伝出場を決めました。

（鹿児島高校アンカー 中島絢音選手）「みんなの熱のある走りが伝わってきて、絶対に無駄にできないし、都大路という形でみんなに返したいと思った。うれしい、ただただうれしい」

レース全体では一度も首位を譲らなかった神村学園が9連覇。

一方県内3チームが出場した男子は、鹿児島城西が5位でした。（鹿児島城西5位、鹿児島実業11位、鹿児島工業13位）

男子の鹿児島城西と、女子の神村学園・鹿児島高校は、来月21日の全国高校駅伝に出場します。

・