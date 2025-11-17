欧州株 軟調、米株先物ではダウが下げに転じる
欧州株 軟調、米株先物ではダウが下げに転じる
東京時間20:20現在
英ＦＴＳＥ100 9682.01（-16.36 -0.17%）
独ＤＡＸ 23757.16（-119.39 -0.50%）
仏ＣＡＣ40 8133.82（-36.27 -0.44%）
スイスＳＭＩ 12581.12（-53.18 -0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:20現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47207.00（-22.00 -0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6768.25（+13.00 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25190.00（+96.00 +0.38%）
