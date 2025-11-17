欧州株　軟調、米株先物ではダウが下げに転じる
東京時間20:20現在
英ＦＴＳＥ100　 9682.01（-16.36　-0.17%）
独ＤＡＸ　　23757.16（-119.39　-0.50%）
仏ＣＡＣ40　 8133.82（-36.27　-0.44%）
スイスＳＭＩ　 12581.12（-53.18　-0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:20現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47207.00（-22.00　-0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6768.25（+13.00　+0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25190.00（+96.00　+0.38%）