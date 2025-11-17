SHIHO、ウイスキー手掛けた“韓国トップスター”との2ショットに反響「スタイル最高に良い二人!!」「美男美女」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。韓国で高い人気を誇る俳優・パク・ソジュン（36）と の2ショットを公開した。
【写真】「最高です」SHIHO＆パク・ソジュンの洗練された2ショット
SHIHOは「パクソジュン氏の日本のウィスキー@26_whisky が、再び、ネットで買えるようになったみたい！」（原文ママ）と 伝え、パク・ソジュンが手掛けるウイスキー「26」を持った写真をアップ。
2人ともクラシックでありながらモードな雰囲気をただよわせた装いで、スタイルの良さが際立っている。
この写真に、コメント欄には「スタイル最高に良い二人!!」「美男美女」「パク・ソジュンとなんて素敵」「好きな人が2人揃ってる〜 最高です」などのコメントが集まっていた。
