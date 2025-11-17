µ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤Î¡È¥Ñ¥¹¤º¤ì¡É¥·¡¼¥ó¤Ï¸ß¤¤¤òÂº½Å¡ÄÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ö·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ(3·î)¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¡£Î¾¹ñ¤ÎÎÏ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¼«¿Ø¤Ë°ú¤¤¤Æ¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢MFÃæÂ¼·ÉÅÍ(¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹)¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯1ÅÀÆþ¤Ã¤¿¤é·ë¹½ÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢µÕ¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸Ç¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï(¢þ2-0)¤Ç¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤Î2ÅÀÌÜ¤Ç¤Ï½Ä¥Ñ¥¹¤ÇFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¡£¤¿¤À¡¢Á°È¾40Ê¬¤ËMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤Î°Õ¿Þ¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ê¤é¤º¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤¬ÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¢þ3-2)¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö2ÅÀÌÜ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤Ç°ì±þµ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤â1ËÜÀË¤·¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤¢¤Î·Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é·è¤á¤¿¤¤¡×(ÃæÂ¼)
¡¡µ×ÊÝ¤È¤ÎÏ¢·¸¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥¹¤º¤ì¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ê¤¹¤®¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæÂ¼¡£°ìÊý¤Îµ×ÊÝ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÃæÂ¼Áª¼ê¤â¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ç(¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë)µÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæÂ¼¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤â¡Ö²¶¤ÏÆþ¤ê¤¹¤®¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¼é¤ëÁê¼ê¤ò¤³¤¸³«¤±¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤êÆÃÄ§¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÃæÂ¼¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂåÉ½¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ê¤é¤Ì¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂåÉ½Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö10·î¡¢11·î¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¼¡¤ÏÍèÇ¯3·î¤â¤Þ¤¿¤¢¤ë¤Î¤ÇÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¿Áª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
