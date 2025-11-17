それどこの？→ なんと【セリア】なんです！ 大人がバッグに付けたい♡「110円チャーム」

今おしゃれさんの間では、チャームやキーホルダーの“ジャラ付け”が人気！ 子供っぽく見えそう……と心配な大人女性は、上品なデザインを選んでみて。そこで今回紹介するのは【セリア】のプチプラチャーム。パッと目を引く女性らしいデザインで、シンプルバッグのアクセントになりそうです。

上品に秋冬ムードを演出するフェイクファーのチャーム

【セリア】「バッグチャーム エコファー タッセル付き」\110（税込）

手触りの良さそうなふわふわのフェイクファーが、上品に秋冬ムードを盛り上げるチャーム。高級感のあるタッセルとメタルチェーンも、華やかなアクセントに。シルバー・ベージュ・ブラウンというシックな色展開で、大人女性も取り入れやすそうです。@ftn_picsレポーターともさんによると「先端のカニカンフックで好きな長さに調節することができます」とのことで、さまざまなバッグに付けられそう。

手編み感がキュートなフラワーチャーム

【セリア】「チャーム ニット風フラワー カラフル」\110（税込）

まるで手で編んだような、あたたかみのあるニットチャーム。ぷっくりとしたフォルムが可愛らしく、パッと目を惹く色味もポイント。「カラーはピンクや黄色もありました」とのことなので、合わせて付けるのもおすすめです。

