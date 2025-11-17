SHINeeのKEYが、約1年2ヶ月ぶりとなる日本公演＜2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO＞を11月29日(土)、30日(日)に開催する。この日本公演を前に、11月18日(火)から4日連続で20時にKEYのライブ映像がユニバーサルミュージックの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることがわかった。

今回公開されるのは、2018年のクリスマスに横浜アリーナで開催されたKEY初めての日本ソロライブイベント＜KEY LAND＞や、2ndフルアルバム『Gasoline』を引っ提げて2022年に行われた＜KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN＞、そして日本で行われた最新ライブ＜2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan＞から東京公演と神戸公演3日間のMCをまとめたMC Collectionと、約6年ぶりの日本オリジナル楽曲「Tongue Tied」と「Fresh」も披露して話題となったライブ本編がフル尺で公開される。

多様な音楽性と卓越したセルフプロデュース力を感じられるライブパフォーマンス、そして流暢な日本語で繰り広げられる爆笑のMCを堪能できる4日間のKEY LANDを映像でも存分に楽しんでほしい。＜2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO＞は現在チケット発売中。

■KEYライブ映像 公開チャンネル

https://youtube.com/@universalmusicjapan ■公開スケジュール

11月18日(火) 20時 『KEY LAND』（2018年12月25日KEYの日本初ソロライブイベント）

11月19日(水) 20時 『KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN』

11月20日(木) 20時 『MC Collection of 2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』

11月21日(金) 20時 『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』

※各日、一度きりのプレミア公開となります。アーカイブはございません。

■＜2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO＞

https://shinee.jp/news/2025/1017_2356.html 【チケット受付サイト】

ticket board：https://ticket.tickebo.jp/sn/2025keyland-jp_ip

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/keyland-25/

ローソンチケット：https://l-tike.com/key/

イープラス：https://eplus.jp/key/

楽天チケット（※10/25（土）10:00〜）：https://r-t.jp/key

※その他、上記受付サイト内の注意事項等をよくご確認のうえ、お申し込みください。