SHINeeのKEY、4日連続で『KEY LAND』過去ライブ映像をプレミア公開
SHINeeのKEYが、約1年2ヶ月ぶりとなる日本公演＜2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO＞を11月29日(土)、30日(日)に開催する。この日本公演を前に、11月18日(火)から4日連続で20時にKEYのライブ映像がユニバーサルミュージックの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることがわかった。
今回公開されるのは、2018年のクリスマスに横浜アリーナで開催されたKEY初めての日本ソロライブイベント＜KEY LAND＞や、2ndフルアルバム『Gasoline』を引っ提げて2022年に行われた＜KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN＞、そして日本で行われた最新ライブ＜2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan＞から東京公演と神戸公演3日間のMCをまとめたMC Collectionと、約6年ぶりの日本オリジナル楽曲「Tongue Tied」と「Fresh」も披露して話題となったライブ本編がフル尺で公開される。
多様な音楽性と卓越したセルフプロデュース力を感じられるライブパフォーマンス、そして流暢な日本語で繰り広げられる爆笑のMCを堪能できる4日間のKEY LANDを映像でも存分に楽しんでほしい。＜2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO＞は現在チケット発売中。
■KEYライブ映像 公開チャンネル
https://youtube.com/@universalmusicjapan
■公開スケジュール
11月18日(火) 20時 『KEY LAND』（2018年12月25日KEYの日本初ソロライブイベント）
11月19日(水) 20時 『KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND JAPAN』
11月20日(木) 20時 『MC Collection of 2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』
11月21日(金) 20時 『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』
※各日、一度きりのプレミア公開となります。アーカイブはございません。
■＜2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO＞
https://shinee.jp/news/2025/1017_2356.html
【チケット受付サイト】
ticket board：https://ticket.tickebo.jp/sn/2025keyland-jp_ip
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/keyland-25/
ローソンチケット：https://l-tike.com/key/
イープラス：https://eplus.jp/key/
楽天チケット（※10/25（土）10:00〜）：https://r-t.jp/key
※その他、上記受付サイト内の注意事項等をよくご確認のうえ、お申し込みください。
関連リンク
◆SHINee Official Website
◆SHINee Japan Official Instagram
◆SHINee Japan Official Twitter
◆SHINee Japan Official TikTok