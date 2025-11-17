SKE48入内嶋涼、透き通るような素肌 1st写真集よりビキニショット解禁
アイドルグループ・SKE48の入内嶋涼が、12月24日に発売する1st写真集（白夜書房）より、新たな先行カットが公開された。
【先行カット】大人っぽい…！黒のランジェリー姿をみせる入内嶋涼
2018年12月にSKE48の9期生として加入してから7年、入内の夢の一つである写真集が実現。昨年2月末発売の『BUBKA』での初水着に挑戦後、グラビアでも注目を集める入内の魅力が詰まった一冊となっている。
撮影場所に選ばれたのは、鹿児島県・奄美大島と彼女の地元である神奈川県。自然あふれる奄美での海や原生林、プールなど開放感たっぷりの水着カット、ホテルでの初ランジェリーなど、これまで見たことのないセクシーショットも収録。
神奈川パートでは、SKE48に加入後、地元を離れ、名古屋を拠点に活動する入内の原点である思い出の場所での撮影を敢行した。江ノ島の水族館や、みなとみらいの夜の遊園地など、メモリアルな場所を本人が選んだ。さらに、今回の写真集では入内が大好きな動物と触れ合う写真も盛りだくさん。
今回解禁となった先行カットは、奄美大島のビーチでのビキニショット。照りつける太陽の下、透き通る水着にマッチする入内の爽やかな笑顔と透き通るような素肌に白い水着が映える一枚となった。
また23午後8時からは刊行決定後、2回目のリリース記念SHOWROOM配信が決定。配信中に写真集の予約を行うと、限定ポストカードが特典で付く。
カバーは通常版の他に、セブンネットショッピング限定版の計2種類で展開。イベントや、特典などの最新情報や詳細、オフショットなどは、写真集公式X（＠iriuchijima_1st）にて随時更新予定。
【コメント】
公開された白水着は奄美大島に着いてすぐ1着目の撮影で、どこを見ても綺麗な海や空が周りに広がっていて、凄く気持ちが高まって自然な表情、笑顔になっています！自分は笑顔にあまり自信はないのですが、私のファンの方々はその笑顔が好きだとよく言ってくださるので、このカットはお気に入りの1枚になるのかな、と思っています。写真集刊行決定記念SHOWROOM配信も発表されましたが、どのカットも本当に素敵に撮っていただいたので、記念にポストカード全種類ゲットしていただきたいです！
