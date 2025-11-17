本日の【上場来高値更新】 オープンＨ、三井海洋など39銘柄
本日の日経平均株価は、日中関係の悪化懸念からインバウンド関連株が売られ、前週末比52円安の5万0323円と小幅に続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は39社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正した博展 <2173> [東証Ｇ]、26年9月期連続最高益更新・増配計画で自社株買いを実施するオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したサンコール <5985> [東証Ｓ]など。そのほか、三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1768> ソネック 東Ｓ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<2173> 博展 東Ｇ サービス業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2809> キユーピー 東Ｐ 食料品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ 情報・通信業
<3968> セグエＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5985> サンコール 東Ｓ 金属製品
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7202> いすゞ 東Ｐ 輸送用機器
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
株探ニュース