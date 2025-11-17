　本日の日経平均株価は、日中関係の悪化懸念からインバウンド関連株が売られ、前週末比52円安の5万0323円と小幅に続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は39社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正した博展 <2173> [東証Ｇ]、26年9月期連続最高益更新・増配計画で自社株買いを実施するオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したサンコール <5985> [東証Ｓ]など。そのほか、三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1768> ソネック　　　東Ｓ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<2173> 博展　　　　　東Ｇ　サービス業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2692> 伊藤忠食　　　東Ｐ　卸売業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<3916> ＤＩＴ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3968> セグエＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業

<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<5985> サンコール　　東Ｓ　金属製品
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器

<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学

株探ニュース