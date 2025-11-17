アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン

女子ゴルフの米ツアー・アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカンは現地16日、米フロリダ州ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で最終日が行われ、ブルック・マシューズ（米国）が12番でホールインワンを達成。超高級車ランボルギーニの2年間リース権を獲得した。

143ヤードの12番パー3。マシューズが9番アイアンで振り抜いたボールはグリーン上のピン手前に着弾。ラインに乗ると、そのままカップに吸い込まれた。ギャラリーからは大歓声。自身も口をあんぐりとさせ大喜び。同組で回っていた西村優菜からもハイタッチの祝福を受けた。

LPGA公式Xが実際の映像を公開。実況席も「ランボルギーニを獲得しました！」「ブルックにとって夢のような一週間ですね」と大興奮。実際には2年間のリースだが、マシューズにとっても嬉しい1打となった。

マシューズはこの日、14番でもイーグルを奪取。2イーグル、3バーディー、2ボギーの65で回り、9位で大会を終えた。



