静岡県浜松市天竜区の古民家を改修した俳優の合宿所「ＪＩＫＫＡ」が、参加者それぞれに寄り添う、きめ細かい指導で注目されている。

東京の芸能事務所「フラーム」に１５年間勤務した辻村草太さんが今年６月、「優秀な俳優を世に送り出すだけでなく、日本の俳優全体の水準を上げたい」という思いを胸に地元の浜松に合宿所を設立。「イデア アクターズ スクール」の代表で、女優や歌手として豊富な経験を持つ皆川真澄さんが講師を務める。これまで約半年で、のべ５０人以上の参加者が俳優として飛躍のきっかけをつかんでいる。

演技を上達させたい俳優、漠然と将来に悩んでいる俳優、どうすればオーディションに受かるのか知りたい俳優の駆け込み寺。皆川さんが演技を基本から徹底的に指導して、辻村さんがマネジャー目線で「芸能界で活躍するためには何が必要か」をアドバイスする。辻村さんは「頑張っているけど、なかなか結果に結びつかない俳優たちのため、ブレずに全力の愛で応援していきます」と意欲を見せている。

合宿は参加者６人までの少人数制で２泊３日。演技講習だけでなく、森林浴で自分を見つめ直したり、仲間同士でじっくり語り合う時間も。悩みを抱え、自信を持てずに訪れた参加者も３日目には、見違える成長を見せる。辻村さんは「壁を乗り越えると、自信がつく。その成功体験をぜひ合宿で体験してほしい。最終日の課題発表では僕自身、参加者の強い思いをダイレクトに感じられるし、心が動かされる。芸能事務所に勤めていた時より、収入は大幅に減ったけど、若者の一生懸命な姿には心が浄化されるし、とっても幸せを感じます」と語る。

これまで映画の主演も経験している２０代の女優は合宿に参加して「自分の情熱という本音を自分の中にちゃんと見つけることができた３日間でした」と振り返った。その上で「ここで終わりではなく、この合宿は『始まり』なんだと思います。私はＪＩＫＫＡの３日間の合宿で、課題を改善するきっかけをもらえたと思いました。合宿の経験をお守りに『一歩前！』を続けていくことだと思っています」と成果を強調した。

合宿はレッスン料、２泊３日分の宿泊費、食事込みで４万円（税別）。１２月は１６〜１８日分と２７〜２９日分の予約を受け付け中で、来年１月以降も随時、開催していく。浜松から日本を代表するスターが誕生するかもしれない。（有野 博幸）