元NMB48・白間美瑠、ホテルやプールで艶やかな姿を披露　「過去最大級の露出」に挑んだ写真集『MERCI』

元NMB48・白間美瑠の写真集『MERCI』（秋田書店）が11月14日に発売された。

NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、存在感と華やかな笑顔で多くのファンを魅了してきた白間美瑠。2021年の卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げている。

そんな白間の4冊目となる写真集『MERCI』が発売。今作のロケ地は、“エキゾチックな香り漂うリゾート地”として注目を集めるベトナム・ダナン。異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台にしつつ「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに撮影は敢行。

真っ白な砂浜が続くミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケットなど非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテル空間やプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露。緑深き木々に包まれた自然の中ではリラックスした素顔をのぞかせ、さらに古都ホイアンではランタンの灯りと市場の活気に包まれ、幻想的でロマンティックな雰囲気を映し出した。

また白間美瑠史上「過去最大級の露出」に挑んだというセンセーショナルなカットから、思わず心を奪われるナチュラルな表情までを余すことなく収録されている。

写真集の発売を記念してイベントの開催も決定。本人による写真集お渡し会を都内で2回、地元・大阪で1回、オンラインサイン会1回の計4回のイベントが予定されている。

