MTGは、美容ブランド「ReFa（リファ）」史上最大の旗艦店である「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」を11月15日に東京・銀座にオープンした。オープンを記念し、11月14日にブランドアンバサダーの榮倉奈々さんと山田裕貴さんを迎えて、「ReFa GINZA」オープニングセレモニーを開催した。​セレモニーでは、オープンを祝してテープカットを実施。その後のトークセッションでは、榮倉さんと山田さんが、「ReFa GINZA」の世界観や印象に残ったエリア、商品について語った。また、2人がセレクトしたReFaオリジナルギフトセットを「ReFa GINZA」で展開する予定であることも発表した。​​

セレモニー冒頭では、昨年2月からブランドアンバサダーを務める榮倉奈々さん、山田裕貴さんをはじめ、「ReFa GINZA」の設計・監修を担った世界的デザイナーのグエナエル・ニコラ氏、MTG 代表取締役社長 松下剛氏、「ReFa GINZA」支配人 阿部氏によるテープカットを実施した。ReFaブランドとしての新たな歴史が銀座の地で華やかに幕を開けた。​



MTG 代表取締役社長 松下剛氏

セレモニーの冒頭では、“生命力あふれる美”を鼓動として表現した店内中央のスフィア下に松下氏が登壇。ReFaが誕生してから16年間、多くの人に支えられて今日という日を迎えられたことへの感謝を述べた後、「ビューティーローラーから始まり、今ではドライヤーやヘアアイロンを含む多くのアイテムへとラインアップが広がり、今回はフレグランス、リネン、ウェアなどさらに新しいカテゴリを展開していく。“Made in Japan”の賑やかなラグジュアリーブランドをここから広げていき、三世代にわたってReFaを愛用してもらいたい」と語り、最後に「『ReFa GINZA』から羽ばたき、より挑戦していきたい」と意気込んだ。​



デザイナーのグエナエル・ニコラ氏

「ReFa GINZA」の設計・監修を担った世界的デザイナーのグエナエル・ニコラ氏が登壇し、「訪れた人が元気になれる空間を目指した」と紹介。1階の店内中央に設置された象徴的なスフィアについては、「太陽をイメージし、そこからReFaの世界観が広がるようにデザインした」と説明。​エレガントでありながらもダイナミックな空間で、商品と消費者の新たな出会いを生む唯一無二のブランド体験をぜひ楽しんでほしいと訴えた。​



左から：榮倉奈々さん、山田裕貴さん

トークセッションで、榮倉さんは、「多くの人々の思いが重なり合って、『ReFa GINZA』が誕生したことを強く感じた。テープカットという貴重な瞬間に立ち会えて幸せ」とコメント。また、店内のスケールについては「言葉で説明しても信じてもらえないくらいの規模感」と驚きを交えて語った。山田さんは、「人生で初めてテープカットを行った。このような機会を与えてくれてとても光栄に思っている。松下社長からブランドヒストリーを聞きながら店内を内覧したのだが、最初はたったひとつのビューティーローラーから始まったブランドが、『ReFa GINZA』へと大きく進化していることを知り、大きな可能性を感じた」とReFaの新たな門出を祝福した。​



ReFaオリジナルギフトセットを披露する、左から：榮倉奈々さん、山田裕貴さん

トークセッション終盤では、2人がセレクトしたReFaオリジナルギフトセットを披露した。榮倉さんは、「自分を大切にする時間を作ってもらいたいという気持ちを込めて、ホームケアできる商品を選んだ」とのこと。日頃ReFaの商品に触れる中で“自分を労わる瞬間が生まれる”という実感があるからこそ、その魅力をギフトにも込めたと語っていた。山田さんは、「僕は、自分が“あげたい物”を渡すのではなく、“相手のことを考えて選んだ物”を受け取ってもらえる方が嬉しいと思うので、今回はそうした視点で、この2つの商品を選んだ」と、ギフトセットに込めた想いを語った。​



ブランドアンバサダーの榮倉奈々さん

最後に「ReFa GINZA」について、榮倉さんは「ギフトを選ぶ時間は、誰か大切な人のことを思い浮かべながら過ごす、特別なひとときだと思う。その時間は相手への贈り物でもあり、自分自身へのギフトでもあると感じている。ぜひ『ReFa GINZA』での時間を楽しんで、たくさんショッピングしてもらえたら嬉しい」とコメント。山田さんは「ここに来ればきっと『あの人に贈り物をしそびれていたから帰りに何か探していこう』といった“ちょっとした気づき”や“ご縁”を思い出す瞬間が生まれるはず。銀座に来た際は、ぜひ立ち寄ってもらえたら嬉しい」と、「ReFa GINZA」への想いを込めて語った。​



ブランドアンバサダーの山田裕貴さん

11月15日にグランドオープンを迎えたブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」​。入店した瞬間からReFaの世界観に包まれる、唯一無二のブランド体験を楽しめる。美しくすこやかなライフスタイルを実現する、最新のReFaアイテムやここでしか得られない特別な時間を過ごしてほしい考え。​



左から：榮倉奈々さん、山田裕貴さん

「ReFa GINZA」は11月15日、上質な文化が息づく銀座に誕生したReFaブランド史上最大の旗艦店となる。世界的デザイナー グエナエル・ニコラ氏設計・監修のもと、自然とテクノロジーが融合する空間を実現した同店舗から、世界に向けてブランドを発信していく。グランドオープンに合わせて新ロゴ・新カラーが追加導入され、4つのブランドライン・5つの商品カテゴリー・100の新アイテム（オープンから3ヵ月間の発売アイテム数）を世界最速で展開中だという。



「ReFa GINZA」外観

［店舗概要］​

店舗名​：ReFa GINZA／ リファ ギンザ​

オープン日​：11月15日（土）​

所在地：東京都中央区銀座7丁目9−15 Ginza gCUBE​ B1F・1F・2F・3F・4F 全5フロア​

営業時間​：

平日 11:00〜20:00​

土日祝 10:00〜20:00​

MTG＝https://www.mtg.gr.jp