¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝÃæÃÎ²Ú
¥é¥¸¥ª²Æì½êÂ°¤Î¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×ÃÝÃæÃÎ²Ú¡Ê¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤È¤â¤«¡Ë¤¬¡¢11·î17Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤48¡¦49¹çÊ»¹æ¡Ù¤Ç¾×·â¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤ò½éÈäÏª¡£43ºÐ¡¢º²¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤í¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÃæÃÎ²Ú¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Ý¡¼¥Á¼Ð¤á¤¬¤±¤Î¥ï¥±¤È¤Ï!?¡Û
¡½¡½½µ´©»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï½éÄ©Àï¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃÝÃæ¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¡¢»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£43ºÐ¤Î»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤ªÃÇ¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î»¿ÈÝ¤òÊ¹¤¤¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤È¡£
ÃÝÃæ¡¡¤Ï¤¤¡£8ÂÐ2¤Ç»¿À®¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£º£¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö»ä¤Ê¤é¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¿´¶¯¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¨¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°áÁõ¼¡Âè¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢°áÁõÁª¤Ó¤ÏÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÃÝÃæ¡¡¤Ï¤¤¡£»öÁ°¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Æü¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¼ê¸ü¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²¼Ãå»Ñ¤ò¶À¤Ç¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤É¤¦¼Ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃÝÃæ¡¡ÁÛÁü¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢°áÁõ¤òÂØ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤·¤«¤·Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ìµ»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃÝÃæ¡¡¤â¤È¤â¤È¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È24Ç¯²Æº¢¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥Ý¡¼¥Á¼Ð¤á¤¬¤±¤Ç¶»¸µ¶¯Ä´¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©
ÃÝÃæ¡¡¤½¤ì¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶»¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¶»¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥é¥¸¥ª¤âÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¡¢²Æì°Ê³°¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝÃæ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤à¤Î¤Ç¸©³°¤ÎÊý¤âÁý¤¨¤¿¤«¤â¡©¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëµ»ö¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥Á¤Î¼Ð¤á¤¬¤±¤Ï¶»¸µ¶¯Ä´¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÝÃæ¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏËº¤ìÊª¤¬Â¿¤¯¡¢²È¤Î¸°¤È¤«¤Ï¥Ý¡¼¥Á¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½·è¤·¤Æ¶»¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£
ÃÝÃæ¡¡¤Ï¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥Á¼Ð¤á¤¬¤±¡×¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö½ñ¤«¤ì¤Æ¤â¤ä¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡¡NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤â¶»¸µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃÝÃæ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¶»¸µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¼ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¤´°Õ¸«¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æº£¤Î¥é¥¸¥ª²Æì¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤ÇàÆ°¤¯»äá¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡©¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¡©¡×¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¡©
ÃÝÃæ¡¡¼Â¤Ï»£±Æ¤¹¤ëÁ°¤ÏËÜÅö¤ËºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤ÏÃå¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç......ºÇ¸å¤È¸À¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¡½¡½¤â¤·¤«¤·¤Æ¼¡¤â¤¢¤ë¤«¤â¤È¡ª
ÃÝÃæ¡¡¼ûÍ×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ......¡£
¡½¡½ÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ëº£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
ÃÝÃæ¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î»ä¤Ï´ðËÜ¾Ð´é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¿¿´é¤Î»ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿¿´é¤¬¤Þ¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤·¤¿¡ª
ÃÝÃæ¡¡Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥¨¥Î¥â¥È¥Þ¥µ¥Î¥ê
¡üÃÝÃæÃÎ²Ú¡Ê¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤È¤â¤«¡Ë¡¡
1982Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¹Åç¸©½Ð¿È¡¡
¡»ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@happyhappytomo1¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@tomoka119¡Û¡¡
ÃÝÃæÃÎ²Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ØTOMOKA¡Ù²»À¼ÉÕ¤¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¸ÂÄêVer.¡¡»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²Ï¹çÅí»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û